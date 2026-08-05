Новак: власти договорились с нефтяниками о поставках на независимые АЗС

Ранее Новак заявлял, что внутренний рынок России обеспечен топливом, а крупные нефтяные компании удерживают стабильные цены на своих заправках. При этом стоимость на независимых АЗС может отличаться, что является «обычной рыночной ситуацией». В начале июля правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива для увеличения поставок на внутренний рынок. 30 июля правительство продлило запрет на экспорт бензина, дизельного и ряда других видов топлива до 31 января 2027 г.