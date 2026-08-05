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Новак: власти договорились с нефтяниками о поставках на независимые АЗС

Проблемы с топливом сохраняются в ряде регионов
Ведомости

Власти РФ и нефтяные компании достигли договоренности о поставках топлива на независимые автозаправочные станции через региональных операторов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.

«Договорились через региональных операторов вместе с нефтяными компаниями, что они будут постепенно насыщать в том числе и независимые заправки», – сказал Новак в эфире «Первого канала». По его словам, особое внимание на совещании уделили регионам, где преобладают независимые АЗС: там пока сохраняются проблемы.

Вице-премьер также сообщил, что нефтяные компании уже выделили все необходимые объемы топлива для проведения осенних полевых работ.

На самом совещании присутствовали представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, а также главы регионов и представители отраслевых компаний.

Ранее Новак заявлял, что внутренний рынок России обеспечен топливом, а крупные нефтяные компании удерживают стабильные цены на своих заправках. При этом стоимость на независимых АЗС может отличаться, что является «обычной рыночной ситуацией». В начале июля правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива для увеличения поставок на внутренний рынок. 30 июля правительство продлило запрет на экспорт бензина, дизельного и ряда других видов топлива до 31 января 2027 г. 

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