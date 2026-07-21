Что сказал Новак о ситуации на внутреннем топливном рынке

Что сказал Новак о ситуации на внутреннем топливном рынкеМеры по стабилизации дают результаты
Рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер, заявил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания, посвященного ситуации на внутреннем топливном рынке. Работа ведется в штабном режиме с участием федеральных властей, регионов и компаний.
Другие заявления вице-премьера – в материале «Ведомостей».
Новак подчеркнул, что меры, принимаемые кабмином по стабилизации топливного рынка, дают результаты. Особенно он обратил внимание на запрет экспорта нефтепродуктов, рост объемов производства, насыщение рынка за счет импорта и перенос ремонтных сроков предприятий.
По словам вице-премьера, во многих регионах отменяются ограничения, увеличивается количество работающих заправок, а очереди уменьшаются. В отдельных субъектах напряженная ситуация сохраняется, ее обсуждают в ручном режиме.
Особое внимание уделяется снабжению аграриев в период уборочной кампании и северному завозу: все регионы, включенные в программу, получат необходимые объемы нефтепродуктов.
10 июля Новак отмечал, что в России есть дефицит топлива в связи с тем, что нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за атак украинских беспилотников. Введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения внутреннего рынка, объяснял он. По его словам, есть также перекупщики, которые используют ситуацию на рынке топлива в России.
9 июля Новак поручил кабмину уделить особое внимание обеспечению топливом регионов северного завоза. Имеется в виду доставка грузов на территории Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Как указал вице-премьер, отдаленные территории требуют особого подхода к транспорту и инфраструктуре. Это важно учитывать при организации поставок топлива. Тогда же вице-премьер выступил на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, где сообщил, что независимые АЗС для обеспечения нужного объема топлива переходят на прямые контракты с нефтяными компаниями. По словам Новака, такая схема применяется сейчас в Иркутской области и Забайкальском крае.