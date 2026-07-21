Что сказал Новак о ситуации на внутреннем топливном рынке

9 июля Новак поручил кабмину уделить особое внимание обеспечению топливом регионов северного завоза. Имеется в виду доставка грузов на территории Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Как указал вице-премьер, отдаленные территории требуют особого подхода к транспорту и инфраструктуре. Это важно учитывать при организации поставок топлива. Тогда же вице-премьер выступил на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, где сообщил, что независимые АЗС для обеспечения нужного объема топлива переходят на прямые контракты с нефтяными компаниями. По словам Новака, такая схема применяется сейчас в Иркутской области и Забайкальском крае.