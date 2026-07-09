Спрос на моторное топливо в России вырос на треть

Спрос на моторное топливо в России вырос на третьПравительство обозначило ряд ответных мер для стабилизации ситуации на рынке
Правительство частично стабилизировало ситуацию на российском топливном рынке, но она остается непростой из-за изменения логистики вследствие атак на НПЗ и роста сезонного спроса в этом году на треть к уровню прошлого года. Об этом сообщил в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Александр Новак.
Он отметил, что в результате атак на российскую топливно-энергетическую инфраструктуру получил повреждения ряд НПЗ, из-за чего в России произошло временное сокращение производства бензина и дизельного топлива. Сокращение объемов выпуска нефтепродуктов привело к изменению маршрутов их доставки до конечного потребителя, при этом спрос на топливо сейчас примерно на треть превышает уровень аналогичного периода прошлого года, сообщил вице-премьер. Это привело к дополнительным нагрузкам на сети АЗС, увеличению количества автомобилей на них и росту времени заправки, пояснил вице-премьер.
Новак напомнил, что для стабилизации ситуации правительство и нефтяные компании уже приняли ряд мер. Правительство ввело полный запрет на экспорт бензина и задействовало потенциал малых и средних НПЗ, а компании увеличили загрузку действующих НПЗ до максимального уровня, сократили сроки текущих ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздний срок, а также направили на рынок накопленные ранее запасы топлива, уточнил он.
В качестве дополнительной меры правительство 8 июля ввело запрет на экспорт дизтоплива, сообщил Новак. На июль также запланировано расширение импорта нефтепродуктов в Россию и увеличение производства топлива более низкого экологического класса, отметил он. Для обеспечения импорта правительство продлило на один год действие нулевой ставки пошлины на импорт нефтепродуктов и проработало с РЖД вопрос предоставления скидок к железнодорожным тарифам при перевозке импортного топлива, продолжил вице-премьер. Также с 15 до 10% был снижен норматив продаж бензина на бирже и ограничен предельный рост цен на биржевых торгах, напомнил он.
Новак сообщил, что независимые сети АЗС для обеспечения необходимых объемов топлива переходят на прямые контракты с нефтяными компаниями. Такая схема работы уже реализована в Иркутской области и Забайкальском крае, пояснил вице-премьер. Ранее независимые АЗС приобретали большую часть нефтепродуктов на бирже или у посредников, напомнил он. Из порядка 29 000 АЗС в России независимым операторам принадлежат около 20 000 станций, уточнил чиновник.
Принимавший участие в совещании губернатор Забайкальского края Александр Осипов выступил с инициативой создания в России сети малых НПЗ. Путин это предложение поддержал. «Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее», – сказал он.
Президент также отметил, что вертикально-интегрированные нефтяные компании должны поставлять нефтепродукты не только на свои АЗС, но и независимым сетям.
Он поручил правительству «как можно быстрее» принять решения для субсидирования цен на топливо в Крыму и Севастополе.
По данным Росстата на 6 июля, розничная цена на бензин Аи-92 в Крыму достигла 123,53 руб./л (рост в полтора раза за неделю), Аи-95 – 170,59 руб./л (рост в 1,9 раза), дизтопливо – 139,15 руб./л (рост в 1,6 раза). В Севастополе цены выросли до 105,47 руб./л (+8%), 148,64 руб./л (+15%) и 150,49 руб./л (+8,5%) соответственно.
В целом в России за неделю с 30 июня по 6 июля стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на АЗС выросла на 2% до 70,21 и 76,19 руб./л соответственно, дизтоплива – на 3% до 87,76 руб./л. С начала года бензин в стране подорожал на 14%, дизтопливо – на 15%.
В конце июня этого года власти ряда российских регионов объявили о различных ограничениях при продаже автомобильного топлива на АЗС для борьбы с ажиотажным спросом. Путин 28 июня заявил, что на внутреннем рынке есть дефицит топлива, но он не носит критического характера. В тот же день он провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами, по итогам которого поручил проработать дополнительные меры для гарантированного и бесперебойного снабжения топливом граждан, бизнеса и социально значимых организаций.
Рост спроса на топливо в России – ответ на риск возникновения дефицита, говорит гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин. Неуверенность потребителей в доступности топлива в будущие недели и месяцы стимулирует их наращивать закупки – как в рознице, так и в опте, отмечает он.
Вопрос дефицита топлива возник из-за сочетания нескольких факторов – изменения логистики, локальных перебоев с поставками топлива и ажиотажного поведения потребителей на фоне высокого сезонного спроса на нефтепродукты, напоминает партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. Спрос на бензин и дизель растет не только в рознице, но и в мелком и среднем опте, соглашается он.
Наиболее действенными мерами правительства будут запрет на экспорт, перенос ремонтов на НПЗ, увеличение загрузки действующих мощностей и вывод на рынок накопленных запасов, так как это позволит наполнить топливом внутренний рынок, считает Касаткин. При этом важно не просто увеличить общий объем предложения на рынке, но и довезти нефтепродукты до регионов, где дефицит ощущается острее, обращает внимание эксперт. Увеличение импорта бензина, скидки РЖД и рост объемов выпуска малых и средних НПЗ – важные дополнительные меры, но их эффект будет зависеть от решения логистических вопросов, отмечает он.
По мнению Терешкина, ключевыми мерами являются запрет на импорт нефтепродуктов и наращивание импорта топлива. Эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков считает наиболее эффективными мерами импорт бензина и рост выпуска топлива более низкого экологического класса.
РЖД имеет право предоставлять скидки по отдельным маршрутам, напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Это позволит сформировать дополнительные грузовые потоки на сети РЖД, отмечает он. В то же время их объем преувеличивать не стоит, поскольку на железной дороге «непростая ситуация» с наличием сливных и наливных эстакад, говорит Бурмистров. Он считает, что основные объемы импортного топлива поедут автотранспортом.
Касаткин допускает, что ситуация на российском топливном рынке может стабилизироваться в течение июля. Но устойчивый баланс спроса и предложения топлива, по его мнению, возможен к концу августа или началу сентября, когда спадет ажиотажный спрос и восстановятся складские запасы. До этого момента в отдельных регионах могут возникать локальные дефициты, предупреждает он.
Если меры правительства сработают, рост цен на АЗС может замедлиться уже в ближайшие недели, считает аналитик. При этом возвращения старых цен на топливо после стабилизации ситуации на рынке не произойдет, уверен Касаткин.