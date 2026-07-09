Спрос на моторное топливо в России вырос на треть

Наиболее действенными мерами правительства будут запрет на экспорт, перенос ремонтов на НПЗ, увеличение загрузки действующих мощностей и вывод на рынок накопленных запасов, так как это позволит наполнить топливом внутренний рынок, считает Касаткин. При этом важно не просто увеличить общий объем предложения на рынке, но и довезти нефтепродукты до регионов, где дефицит ощущается острее, обращает внимание эксперт. Увеличение импорта бензина, скидки РЖД и рост объемов выпуска малых и средних НПЗ – важные дополнительные меры, но их эффект будет зависеть от решения логистических вопросов, отмечает он.