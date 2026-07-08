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Главная / Экономика /

Главное из совещания Путина о ситуации с топливом в России

Запрет экспорта дизеля, рост спроса на треть и предложение сети малых НПЗ
Михаил Беляев
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России
Главное
  • Ущерб от атак и меры правительства
  • Предложение о сети малых НПЗ
  • Цены на топливо в Крыму и Севастополе

Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное работе топливного и транспортного комплексов. Вице-премьер Александр Новак доложил о мерах по стабилизации ситуации на рынке, в том числе о введении полного запрета на экспорт дизеля. Глава Минтранса Андрей Никитин заверил в устойчивости перевозок, губернатор Забайкалья выдвинул инициативу по созданию сети малых НПЗ, а губернатор Севастополя сообщил о более чем двукратном росте цен на бензин. «Ведомости» собрали главное из совещания у президента.

Ущерб от атак и меры правительства

По словам Александра Новака, террористические атаки повредили ряд НПЗ. Это вызвало временное частичное сокращение объемов производства бензинов и дизеля. Для стабилизации ситуации правительство приняло комплекс мер:

  • загрузка действующих заводов доведена до максимального уровня,

  • на рынок направлены ранее накопленные объемы топлива,

  • сроки текущих ремонтов сокращены, а плановые – перенесены на более поздний срок,

  • введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина,

  • задействован потенциал средних и малых НПЗ.

«Хотел бы отметить, что несмотря на принятые меры, они частично ситуацию стабилизируют, в целом ситуация пока остается непростой», – заявил Новак.

Вице-премьер отметил, что спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть, что привело к дополнительной нагрузке на АЗС и изменению маршрутов доставки топлива до конечного потребителя.

Крупные нефтяные компании начали приоритетно поставлять топливо в регионы, где в основном присутствуют независимые АЗС. Независимые операторы переходят на прямые взаимоотношения с крупными компаниями по закупке топлива. Кроме того, с РЖД отработана возможность предоставления скидок на перевозки в рамках импорта топлива.

Путин подчеркнул, что нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом, но проблем не должны чувствовать и граждане.

Глава Минтранса Андрей Никитин доложил, что транспортная система России выдерживает нагрузки и сохраняет устойчивость. Ведомство делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров, заверил он

Ситуация с топливом в гражданской авиации РФ остается контролируемой, сообщил министр транспорта.

Предложение о сети малых НПЗ

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на совещании предложил создать сеть малых нефтеперерабатывающих заводов в условиях атак на крупные предприятия. Владимир Путин поддержал идею.

Как губернаторы пытаются управлять ситуацией с бензином

Общество

«Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – отметил президент. Он подчеркнул, что привлечение малого и среднего бизнеса к этой сфере востребовано и тоже поощряется.

Цены на топливо в Крыму и Севастополе

Правительство и Федеральная антимонопольная служба разбираются с ценами на топливо в Крыму. Как заявил на совещании Александр Новак, в регионе они сейчас завышенные.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев привел конкретные цифры: цены выросли более чем вдвое, литр бензина АИ-95 стоит 197 руб. Власти Севастополя обратились к правительству РФ с просьбой ввести субсидированную цену на бензин для крымских АЗС.

Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму. По его словам, нужно принимать решения, а не «проявлять готовность рассмотреть».

Путин поручил поддержать жителей Крымского полуострова и тех, кто приезжает туда отдохнуть, «сейчас, а не когда-нибудь позже». Президент указал на попытки Украины «сорвать сезон отпусков».

«Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное — стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая», – подчеркнул Путин в конце совещания.

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