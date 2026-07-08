Главное из совещания Путина о ситуации с топливом в России

Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное работе топливного и транспортного комплексов. Вице-премьер Александр Новак доложил о мерах по стабилизации ситуации на рынке, в том числе о введении полного запрета на экспорт дизеля. Глава Минтранса Андрей Никитин заверил в устойчивости перевозок, губернатор Забайкалья выдвинул инициативу по созданию сети малых НПЗ, а губернатор Севастополя сообщил о более чем двукратном росте цен на бензин. «Ведомости» собрали главное из совещания у президента.