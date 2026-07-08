Главное из совещания Путина о ситуации с топливом в России

Главное из совещания Путина о ситуации с топливом в РоссииЗапрет экспорта дизеля, рост спроса на треть и предложение сети малых НПЗ
- Ущерб от атак и меры правительства
- Предложение о сети малых НПЗ
- Цены на топливо в Крыму и Севастополе
Президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное работе топливного и транспортного комплексов. Вице-премьер Александр Новак доложил о мерах по стабилизации ситуации на рынке, в том числе о введении полного запрета на экспорт дизеля. Глава Минтранса Андрей Никитин заверил в устойчивости перевозок, губернатор Забайкалья выдвинул инициативу по созданию сети малых НПЗ, а губернатор Севастополя сообщил о более чем двукратном росте цен на бензин. «Ведомости» собрали главное из совещания у президента.
Ущерб от атак и меры правительства
По словам Александра Новака, террористические атаки повредили ряд НПЗ. Это вызвало временное частичное сокращение объемов производства бензинов и дизеля. Для стабилизации ситуации правительство приняло комплекс мер:
загрузка действующих заводов доведена до максимального уровня,
на рынок направлены ранее накопленные объемы топлива,
сроки текущих ремонтов сокращены, а плановые – перенесены на более поздний срок,
введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина,
задействован потенциал средних и малых НПЗ.
«Хотел бы отметить, что несмотря на принятые меры, они частично ситуацию стабилизируют, в целом ситуация пока остается непростой», – заявил Новак.
Вице-премьер отметил, что спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть, что привело к дополнительной нагрузке на АЗС и изменению маршрутов доставки топлива до конечного потребителя.
Крупные нефтяные компании начали приоритетно поставлять топливо в регионы, где в основном присутствуют независимые АЗС. Независимые операторы переходят на прямые взаимоотношения с крупными компаниями по закупке топлива. Кроме того, с РЖД отработана возможность предоставления скидок на перевозки в рамках импорта топлива.
Путин подчеркнул, что нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом, но проблем не должны чувствовать и граждане.
Глава Минтранса Андрей Никитин доложил, что транспортная система России выдерживает нагрузки и сохраняет устойчивость. Ведомство делает все возможное для доставки топлива на Крымский полуостров, заверил он
Ситуация с топливом в гражданской авиации РФ остается контролируемой, сообщил министр транспорта.
Предложение о сети малых НПЗ
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на совещании предложил создать сеть малых нефтеперерабатывающих заводов в условиях атак на крупные предприятия. Владимир Путин поддержал идею.
«Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – отметил президент. Он подчеркнул, что привлечение малого и среднего бизнеса к этой сфере востребовано и тоже поощряется.
Цены на топливо в Крыму и Севастополе
Правительство и Федеральная антимонопольная служба разбираются с ценами на топливо в Крыму. Как заявил на совещании Александр Новак, в регионе они сейчас завышенные.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев привел конкретные цифры: цены выросли более чем вдвое, литр бензина АИ-95 стоит 197 руб. Власти Севастополя обратились к правительству РФ с просьбой ввести субсидированную цену на бензин для крымских АЗС.
Путин призвал быстрее разобраться с ситуацией с топливом в Крыму. По его словам, нужно принимать решения, а не «проявлять готовность рассмотреть».
Путин поручил поддержать жителей Крымского полуострова и тех, кто приезжает туда отдохнуть, «сейчас, а не когда-нибудь позже». Президент указал на попытки Украины «сорвать сезон отпусков».
«Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное — стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая», – подчеркнул Путин в конце совещания.