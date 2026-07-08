Развожаев: цены на топливо в Севастополе выросли более чем вдвое

30 июня Развожаев сообщал, что ограничения на продажу топлива в Севастополе, вероятнее всего, сохранятся в течение ближайшего месяца. Глава региона также отметил, что в Севастополе продолжается рост цен на бензин из-за увеличения логистических расходов. Он напомнил, что в городе работают только две частные топливные компании, тогда как федеральные сети АЗС отсутствуют.