Развожаев: цены на топливо в Севастополе выросли более чем вдвое
Цены на топливо в Севастополе выросли более чем в два раза, сообщил глава региона Михаил Развожаев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Литр АИ-95, по словам Развожаева, стоит 197 руб. Власти Севастополя обратились к правительству РФ с просьбой ввести субсидированную цену на бензин для крымских АЗС.
На это президент заявил, что решения по поддержке южных регионов России топливом необходимо принять «сейчас, а не когда-нибудь позже».
Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании рассказал, что спрос на топливо вырос на треть, что еще сильнее загрузило автозаправочные станции (АЗС). По его словам, крупные нефтяные компании поставляют топливо в приоритете в те регионы, где присутствуют независимые АЗС.
30 июня Развожаев сообщал, что ограничения на продажу топлива в Севастополе, вероятнее всего, сохранятся в течение ближайшего месяца. Глава региона также отметил, что в Севастополе продолжается рост цен на бензин из-за увеличения логистических расходов. Он напомнил, что в городе работают только две частные топливные компании, тогда как федеральные сети АЗС отсутствуют.