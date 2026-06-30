Развожаев назвал сроки ограничений на продажу топлива в Севастополе

«Поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Неоднократно уже все эти расходы были проверены, они соответствуют текущим реалиям, но, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится», – сказал Развожаев.