Развожаев назвал сроки ограничений на продажу топлива в Севастополе
Ограничения на продажу топлива в Севастополе, вероятнее всего, сохранятся в течение ближайшего месяца. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, ограничения будут действовать «в том или ином объеме» до стабилизации ситуации с поставками. Глава региона также отметил, что в Севастополе продолжается рост цен на бензин из-за увеличения логистических расходов. Он напомнил, что в городе работают только две частные топливные компании, тогда как федеральные сети АЗС отсутствуют.
«Поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Неоднократно уже все эти расходы были проверены, они соответствуют текущим реалиям, но, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится», – сказал Развожаев.
По его словам, власти работают над тем, чтобы стабилизировать стоимость топлива и приблизить ее к среднему уровню по стране.
28 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что дефицит топлива на внутреннем рынке существует, однако не является критическим. По его словам, удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры создают определенные сложности, но поврежденные объекты оперативно восстанавливаются.
В тот же день глава государства провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами. На нем президент поручил проработать дополнительные меры, которые позволят гарантировать стабильное и бесперебойное снабжение топливом граждан, бизнеса и социально значимых организаций.