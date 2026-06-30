Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
LPSB46,55+1,42%CNY Бирж.11,539+1,48%IMOEX2 388,22+1,63%RTSI967,59+1,63%RGBI114,22+0,36%RGBITR759,96+0,39%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Развожаев назвал сроки ограничений на продажу топлива в Севастополе

Ведомости

Ограничения на продажу топлива в Севастополе, вероятнее всего, сохранятся в течение ближайшего месяца. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, ограничения будут действовать «в том или ином объеме» до стабилизации ситуации с поставками. Глава региона также отметил, что в Севастополе продолжается рост цен на бензин из-за увеличения логистических расходов. Он напомнил, что в городе работают только две частные топливные компании, тогда как федеральные сети АЗС отсутствуют.

«Поэтому наши частные компании, с учетом тех расходов, которые они несут, вынуждены поднимать цены на топливо. Неоднократно уже все эти расходы были проверены, они соответствуют текущим реалиям, но, конечно, для людей и для бизнеса легче от этого не становится», – сказал Развожаев.

В Крыму прекратили продажу топлива физлицам. Главное

Бизнес / ТЭК

По его словам, власти работают над тем, чтобы стабилизировать стоимость топлива и приблизить ее к среднему уровню по стране.

28 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что дефицит топлива на внутреннем рынке существует, однако не является критическим. По его словам, удары ВСУ по объектам энергетической инфраструктуры создают определенные сложности, но поврежденные объекты оперативно восстанавливаются.

В тот же день глава государства провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами. На нем президент поручил проработать дополнительные меры, которые позволят гарантировать стабильное и бесперебойное снабжение топливом граждан, бизнеса и социально значимых организаций.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её