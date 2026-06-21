В Крыму прекратили продажу топлива физлицам. Главное

Аксенов привел данные о жертвах ночной атаки украинских беспилотников. На Керченском полуострове погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. 14 человек находятся в больницах. Как сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, в их числе двое детей. Их состояние оценивается как тяжелое, для них запланированы телемедицинские консультации. При атаке БПЛА на паром «Панагия» на Керченской паромной переправе один человек погиб, один был ранен.