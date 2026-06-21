В Крыму прекратили продажу топлива физлицам. Главное

В Крыму прекратили продажу топлива физлицам. ГлавноеЭто первый регион с подобными официальными ограничениями
В Крыму и Севастополе 21 июня приостановлена продажа топлива для гражданских лиц, часть потребителей обесточена из-за повреждения электросетей.
«Ведомости» собрали главное о ситуации на полуострове.
Ограничения продажи топлива в Крыму
«Сегодня, 21 июня, с 9:00 на крымских АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц», – написал Аксенов в Max.
Топливо будет отпускаться только тем службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики. О дальнейших шагах в связи с обстановкой на топливном рынке Крыма будет объявлено позднее. Глава региона также обратился к гражданам с призывом не поддаваться панике и полагаться исключительно на официальные данные.
Проблемы с электроснабжением
Часть Крыма осталась без света из-за повреждений в электрических сетях. Как сообщила пресс-служба предприятия «Крымэнерго», произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. На месте ведутся аварийно-восстановительные работы.
В Севастополе ввели график временного отключения потребления электроэнергии. Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что он подразумевает попеременное отключение улиц города для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя.
В 11:48 Развожаев сообщил о ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Севастополя.
Перекрытие моста и паромной переправы
11 поездов в сообщении с Крымом задерживаются из-за перекрытия движения по Крымскому мосту.
Сейчас мост открыт. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 400 транспортных средств. Время ожидания составляет около двух часов. Со стороны Керчи в очереди стоят 250 авто. Время ожидания – около часа.
Оперштаб Краснодарского края сообщил о закрытии Керченской паромной переправы с 21 июня. Для большегрузов, которым запрещен въезд на Крымский мост, предлагается объездной маршрут по автомобильной дороге Р-280 с прохождением через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.
Атаки ВСУ
Аксенов привел данные о жертвах ночной атаки украинских беспилотников. На Керченском полуострове погибли четыре человека, еще 28 получили ранения. 14 человек находятся в больницах. Как сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, в их числе двое детей. Их состояние оценивается как тяжелое, для них запланированы телемедицинские консультации. При атаке БПЛА на паром «Панагия» на Керченской паромной переправе один человек погиб, один был ранен.
В Севастополе беспилотник упал на крышу жилого дома в центре города. Сотрудники МЧС оперативно обезвредили взрывоопасную часть, сообщил Развожаев. Его боевую часть вывезли на полигон для уничтожения. Жильцы дома возвращаются в свои квартиры.