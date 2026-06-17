РЖД создали штаб для координации перевозок нефтепродуктов

По данным РЖД, особое внимание уделяется снабжению аэропортов авиакеросином. Штаб выстраивает логистику таким образом, чтобы не допустить дефицита топлива. В режиме реального времени компания ищет оптимальные решения для приема грузов, в том числе на лимитирующих направлениях. В зависимости от технических и технологических возможностей инфраструктуры к перевозке принимаются максимальные объемы.