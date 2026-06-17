РЖД создали штаб для координации перевозок нефтепродуктов
По данным РЖД, особое внимание уделяется снабжению аэропортов авиакеросином. Штаб выстраивает логистику таким образом, чтобы не допустить дефицита топлива. В режиме реального времени компания ищет оптимальные решения для приема грузов, в том числе на лимитирующих направлениях. В зависимости от технических и технологических возможностей инфраструктуры к перевозке принимаются максимальные объемы.
15 июня Минэнерго и Минсельхоз РФ сообщили, что особое внимание уделяется доставке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Крым и новые регионы. Периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке. В мае Крым и южные регионы столкнулись с проблемами с доставкой топлива. Власти полуострова временно ограничили продажу топлива – отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправку канистр запретили.