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РЖД создали штаб для координации перевозок нефтепродуктов

Ведомости

Координационный штаб создан и работает в РЖД для бесперебойного снабжения регионов топливом. Он обеспечивает стабильный прием нефтяных грузов к перевозке с учетом оперативной обстановки, сообщили в компании.

По данным РЖД, особое внимание уделяется снабжению аэропортов авиакеросином. Штаб выстраивает логистику таким образом, чтобы не допустить дефицита топлива. В режиме реального времени компания ищет оптимальные решения для приема грузов, в том числе на лимитирующих направлениях. В зависимости от технических и технологических возможностей инфраструктуры к перевозке принимаются максимальные объемы.

15 июня Минэнерго и Минсельхоз РФ сообщили, что особое внимание уделяется доставке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Крым и новые регионы. Периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке. В мае Крым и южные регионы столкнулись с проблемами с доставкой топлива. Власти полуострова временно ограничили продажу топлива – отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправку канистр запретили.

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