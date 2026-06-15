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Главная / Бизнес /

Минэнерго заявило об особом внимании к доставке ГСМ в Крым

Ведомости

Министерство энергетики уделяет особое внимание доставке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Крым и новые регионы. Это следует из сообщения Минэнерго и Минсельхоза РФ.

«Особое внимание уделяется доставке ГСМ в Крым, воссоединенные и приграничные регионы», – говорится в сообщении.

Утверждается, что периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке.

В мае Крым и южные регионы столкнулись с проблемами с доставкой топлива. Власти полуострова ввели временные ограничения на продажу топлива – отпуск бензина АИ-92 ограничили объемом до 20 л на одно транспортное средство, а заправку канистр запретили. 

Как заявляли «Ведомостям» в Кремле, Минэнерго разрабатывает комплекс мер, чтобы исправить ситуацию с трудностями с топливом на полуострове. 4 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что рынок топлива в России стабилен, поскольку цены на большей части АЗС страны растут не выше уровня инфляции.

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