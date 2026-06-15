Минэнерго заявило об особом внимании к доставке ГСМ в Крым

Как заявляли «Ведомостям» в Кремле, Минэнерго разрабатывает комплекс мер, чтобы исправить ситуацию с трудностями с топливом на полуострове. 4 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что рынок топлива в России стабилен, поскольку цены на большей части АЗС страны растут не выше уровня инфляции.