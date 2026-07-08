Как губернаторы пытаются управлять ситуацией с бензином

С 4 июля в Орловской области действует порядок заправки по номерам автомобилей: в четные даты можно заправлять машины, государственный регистрационный знак которых начинается с четной цифры, в нечетные – с нечетной. Действует лимит на одну заправку – 30 л (как и во многих других субъектах, испытывающих проблемы с топливом), заливать горючее в канистры запрещено. Заправка по номерам позволила устранить очереди на АЗС в Орловской области, заявлял губернатор Андрей Клычков в Max 4 июля.