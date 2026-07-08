Как губернаторы пытаются управлять ситуацией с бензином

Как губернаторы пытаются управлять ситуацией с бензиномОдной из задач глав регионов эксперты называют купирование социальных рисков
Губернаторы с июня оказались среди основных спикеров по топливной тематике. Не обходится без курьезов: губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, призвавший 6 июля в своем Telegram-канале «отнестись к ситуации с пониманием, не создавать запасов топлива впрок и не поддаваться ажиотажу», спустя час заявил, что «остановился без топлива» на скоростном обходе Вологды. «Бак на нуле», – записал Филимонов голосовое сообщение. После этого он пересел в автомобиль ГАИ.
7 июля Филимонов доложил о ситуации с топливом вице-премьеру Александру Новаку и обратился с личной просьбой к руководству нефтяных компаний «об обеспечении стабильного снабжения региона и увеличении поставок топлива, прежде всего марок Аи-92 и Аи-95». «Для оперативного решения вопросов совместно с поставщиками перестраиваем логистику», – написал глава региона в своем Telegram-канале.
В соседней Ярославской области «наблюдается определенный ажиотаж» на топливном рынке, но «бензин у нас есть», заявил в интервью RTVI губернатор Михаил Евраев. Причиной ажиотажного спроса он назвал перебои в работе отдельных НПЗ, наложившиеся на летние ремонтные работы и рост автомобильных поездок в сезон отпусков. По словам Евраева, перед регионами поставлена задача ускорить заправку и разгрузку топлива.
С 4 июля в Орловской области действует порядок заправки по номерам автомобилей: в четные даты можно заправлять машины, государственный регистрационный знак которых начинается с четной цифры, в нечетные – с нечетной. Действует лимит на одну заправку – 30 л (как и во многих других субъектах, испытывающих проблемы с топливом), заливать горючее в канистры запрещено. Заправка по номерам позволила устранить очереди на АЗС в Орловской области, заявлял губернатор Андрей Клычков в Max 4 июля.
2 июля губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что приоритет при обеспечении горюче-смазочными материалами отдается предприятиям жизнеобеспечения и организации оперативных служб. Он объяснил это тем, что «ситуация с поставками топлива осложняется». 6 июля беспилотники вооруженных сил Украины впервые атаковали в соседней Омской области один из крупнейших в России НПЗ.
Ранее в тот же день в регионе был снят запрет на отпуск топлива в канистры. После этого в соседней Новосибирской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с бензином.
Лидеры индекса «Топливной тревожности»
При этом губернатор Иркутской области Вадим Кобзев 7 июля сообщил в своем Telegram-канале о нормализации ситуации с бензином. По его словам, в ряде муниципалитетов после простоя стали открываться АЗС, а региональные власти решили отозвать с заправок волонтеров, которые помогали регулировать очереди из автомобилей.
Кто-то из губернаторов экспериментирует, но от них «мало что зависит», считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. По его мнению, главы субъектов «скорее заложники ситуации, чем антикризисные управленцы, поэтому их задача скорее не накапливать социальные риски». Главы регионов не могут произвести бензин, но они могут произвести ощущение порядка или ощущение хаоса, рассуждает президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Губернаторам важно сдержать рост социального недовольства, говорит политолог Ростислав Туровский. По его словам, главам регионов важен диалог и с федеральным центром, прежде всего в рамках работы штаба, которым руководит Новак. «Как показывает опыт, некоторым главам регионов удается добиваться индивидуальных решений в интересах своих субъектов – например, Якутия получила недавно квоту на гарантированные поставки. Но это тоже в основном касается отдаленных регионов, которым легче объяснять свои проблемные ситуации», – отметил эксперт.
На особенности регионов Дальнего Востока в обеспечении горючим обратил внимание депутат Госдумы Алексей Корниенко, направивший запрос в правительство. Он попросил разработать дифференцированный подход к регулированию, учитывая плотность АЗС, транспортную доступность и климато-географические особенности региона. Не запасаться горючим там трудно в связи с большими расстояниями между АЗС и населенными пунктами, поясняет он.
Текущая ситуация с учетом летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ остается напряженной, заявил Новак на совещании в ситуационном центре правительства 7 июля. По его словам, кабмин рассмотрит дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов. Особое внимание планируется уделить обеспечению потребностей в топливе Иркутской области, Забайкальского края и южных регионов, где идут активные сельскохозяйственные работы.