Окажет ли топливный кризис в России влияние на Казахстан

Окажет ли топливный кризис в России влияние на КазахстанАстана говорит об отсутствии нехватки топлива, но риски сохраняются
Перебои с поставками топлива в России оказали влияние и на соседние республики Центральной Азии. И хотя Казахстан входит в число крупнейших производителей нефти в мире (более 1,2 млн барр. в сутки, по данным американского Управления энергетической информации), страна по-прежнему полагается на закупки российского бензина, дизеля, авиакеросина и сжиженного углеводородного газа для покрытия своих внутренних потребностей. Всего по итогам прошлого года страна импортировала из России топливно-энергетических товаров на $2,2 млрд, следует из данных казахстанского Бюро национальной статистики.
Топливный кризис в России уже оказал влияние на логистику поставок нефти и нефтепродуктов. Всего Казахстан располагает тремя крупными НПЗ – Атырауским, Шымкентским и Павлодарским. Последний связан с российской трубопроводной сетью и традиционно перерабатывает преимущественно российскую нефть (порядка 4,5 млн из 5,5 млн т переработанной нефти) из близлежащих месторождений по схеме своп-поставок. Поэтому любые перебои с поставками сырья с российской стороны на какое-то время неизбежно скажутся на производстве и поставках топлива в северные и центральные регионы центральноазиатской республики, пишут в Exclusive.kz.
Потенциально снизить запасы топлива в Казахстане могут плановые закрытия местных НПЗ на ремонт. На данный момент работы ведутся на Атырауском НПЗ (ежегодно производит около 5 млн т нефтепродуктов) и продлятся до 15 июля, а на Павлодарском заводе они запланированы с 18 сентября по 17 октября, сообщило минэнергетики в ответ на запрос портала inbusiness.kz.
Все три НПЗ в Казахстане – не самые современные, поэтому временное закрытие одного завода создает риск возникновения дефицита топлива, как это было в предыдущие годы, напомнил завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. «Эти заводы рассредоточены по стране крайне неравномерно, поэтому время от времени это может приводить к проблеме снабжения топливом вне зависимости от внешней среды», – предупредил эксперт.
Модернизация трех НПЗ в значительной степени направлена на повышение глубины переработки и качества топлива до современных экологических стандартов, но не на создание большого запаса резервных мощностей, объяснил директор аналитической компании PACE Analytics (Астана) Аскар Исмаилов. При этом потребление топлива в стране очень быстро растет из-за увеличения количества автомобилей, грузовых перевозок, строительства, сельскохозяйственного производства и авиаперевозок, заметил эксперт. «Правительство утвердило концепцию увеличения мощности нефтепереработки с нынешних 18 млн до 39 млн т в год за счет расширения действующих и строительства нового НПЗ. Но в ближайшие годы Казахстану необходимо сосредоточиться на переработке собственной нефти, а также создании дополнительных резервуарных парков не менее чем на 15–20% от годового объема переработки нефти. Особенно это касается дефицитных авиакеросина и зимнего дизтоплива», – предупредил специалист.
Пока Казахстану удается избегать серьезного топливного кризиса за счет запасов. Как пишет Kazinform со ссылкой на минэнергетики, всего в стране их порядка 1,1 млн т (бензин и дизельное топливо) – этого объема, по данным правительства, должно хватить на летний сезон. С целью защиты внутреннего рынка министерство в очередной раз подготовило проект приказа о продлении запрета экспорта бензина, дизельного топлива и «отдельных нефтепродуктов» автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе в страны ЕАЭС (помимо Казахстана входит Россия, Белоруссия, Армения и Киргизия). При этом власти не исключают снятия этих ограничений при «определенных условиях» и в случае поставок гуманитарной помощи.
Российский топливный кризис не привел к системному дефициту бензина и дизельного топлива в Казахстане, но заметно повысил риски для местного рынка, констатирует Исмаилов. Обе страны остаются частью общего экономического пространства, поэтому любые перебои на российских НПЗ влияют на цены, логистику и трансграничные потоки топлива. По словам эксперта, республика в целом обеспечивает себя бензином самостоятельно, а перед остановкой Атырауского НПЗ власти заранее сформировали резервы бензина Аи-92 примерно на 34 дня потребления, дизельного топлива – на 32 дня. «Поэтому сам по себе ремонт не должен вызвать дефицита внутри страны. Возможны локальные перебои, но чаще они связаны не с отсутствием топлива в стране, а с логистикой, несвоевременной отгрузкой и распределением между регионами», – пояснил эксперт.
Наиболее уязвимая ситуация, по словам Исмаилова, сегодня складывается в Казахстане с авиатопливом. Местные производители делают около 750 000–760 000 т авиакеросина при потреблении примерно 1,2 млн т в год, эта разница традиционно покрывалась преимущественно поставками из России, добавил эксперт: «Поэтому российские ограничения могут усилить риск для авиакомпаний и аэропортов Казахстана во втором полугодии. Пока проблем с авиатопливом в стране нет».
Ситуация на российском топливном рынке косвенно влияет на Казахстан из-за протяженной совместной границы, где трансграничные операции – важная часть российско-казахстанского экономического взаимодействия и торговли, считает Притчин.
На заседании правительства 4 июля, посвященном ситуации на топливном рынке Казахстана, заместитель министра финансов Ержан Биржанов доложил премьер-министру Олжасу Бектенову о работе мобильных групп, круглосуточно патрулирующих приграничные районы для пресечения незаконного вывоза горюче-смазочных материалов (ГСМ). До этого 25 июня заместитель министра торговли и интеграции Жанель Кушукова говорила о необходимости обнуления импортных таможенных пошлин на ввоз ГСМ из третьих стран, прежде всего из Китая.
«В этих условиях правительство не может позволить бесконтрольный вывоз нефтепродуктов на другие рынки. При этом Астана не отказывается от помощи Москве. Например, российское сырье уже долгое время перерабатывается на НПЗ в Западно-Казахстанской области, после чего возвращается в Россию», – заключил Исмаилов.