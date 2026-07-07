Окажет ли топливный кризис в России влияние на Казахстан

Модернизация трех НПЗ в значительной степени направлена на повышение глубины переработки и качества топлива до современных экологических стандартов, но не на создание большого запаса резервных мощностей, объяснил директор аналитической компании PACE Analytics (Астана) Аскар Исмаилов. При этом потребление топлива в стране очень быстро растет из-за увеличения количества автомобилей, грузовых перевозок, строительства, сельскохозяйственного производства и авиаперевозок, заметил эксперт. «Правительство утвердило концепцию увеличения мощности нефтепереработки с нынешних 18 млн до 39 млн т в год за счет расширения действующих и строительства нового НПЗ. Но в ближайшие годы Казахстану необходимо сосредоточиться на переработке собственной нефти, а также создании дополнительных резервуарных парков не менее чем на 15–20% от годового объема переработки нефти. Особенно это касается дефицитных авиакеросина и зимнего дизтоплива», – предупредил специалист.