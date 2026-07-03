Грозит ли зависимым от российского топлива странам его дефицит

У этих стран, находящихся географически в середине континента, мало альтернатив, указывает Притчин. Теоретически ею мог бы быть Казахстан, но у него самого стоит вопрос недостатка мощностей для обеспечения внутренних потребностей. По мнению Юшкова, проще ситуация у Монголии: хотя Китай ввел ограничения на экспорт, с падением цен на мировых рынках с ним договориться проще. У Таджикистана ситуация сложнее из-за логистики, продолжает он. «Душанбе в крайнем случае также может обратиться к Пекину, тем более что небольшая часть нефтепродуктов в эту страну, как и в Киргизию, и так идет из Китая», – говорит он.