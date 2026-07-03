Грозит ли зависимым от российского топлива странам его дефицит

Грозит ли зависимым от российского топлива странам его дефицитКиргизия уже ищет альтернативные поставки и просит соседей помочь
Три азиатские страны импортируют большую часть топлива из России – это входящая в ЕАЭС Киргизия, а также Таджикистан и Монголия. Киргизия и Таджикистан получают топливо в объемах, утверждаемых на межправительственном уровне, и в основном беспошлинно. На фоне ситуации на российском топливном рынке Киргизия 29 июня объявила о начале поиска альтернативных источников. А 1 июля страна обратилась к Азербайджану, Белоруссии, Казахстану, России, Туркмении и Узбекистану с просьбой о помощи в поставках.
«Как известно, Кыргызская Республика импортирует основную часть горюче-смазочных материалов. В этой связи изменения на мировом энергетическом рынке, в том числе геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, риски в международной логистике и рост мировых цен на нефть оказывают влияние на внутренний рынок страны», – говорится в сообщении минэнерго Киргизии. При этом в ведомстве заверили, что запасы ГСМ в стране «достаточные».
Представитель минэнерго Киргизии 1 июля сообщил ТАСС, что, по расчетам ведомства, запасов бензина в республике хватит на 1,5 месяца, а дизтоплива – на месяц. Но до этого глава Ассоциации нефтетрейдеров республики Канатбек Эшатов заявил Reuters, что страна уже столкнулась с дефицитом бензина марок Аи-95 и Аи-98 из-за ограничения поставок из России и сезонного роста спроса.
В 2025 г. Киргизия, по данным ее госстатистики, потребила 1,6 млн т нефтепродуктов. В рамках межправсоглашения пошлинами не облагается 1,2 млн т поставок из России. Власти страны весной начали субсидирование топлива из-за обострения в Персидском заливе и роста цен, а 15 июня правительство до сентября зафиксировало цены на топливо. В столице утверждена максимальная розничная цена на бензин АИ-92 в 79,9 сом/л ($0,91), на АИ-95 – 88,9 сом/л ($1,02), на дизтопливо – 93,9 сом/л ($1,07). В потолок цен не входят премиальные марки бензина.
По данным сайта сети заправок Bishkek Petroleum на 2 июля, литр АИ-100 стоит 99,9 сом/л ($1,14), АИ-95 – 88,9 сом/л ($1,02), АИ-92 – 78,9 сом/л ($0,9), дизтопливо – 93,8 сом/л ($1,07).
Власти Таджикистана не комментировали ситуацию на топливном рынке. По данным минэнерго страны, в 2025 г. республика импортировала из России 1,2 млн т нефтепродуктов и сжиженного газа, или 70% от всего импорта ГСМ. Беспошлинная квота в 2025 г. была установлена в 1,07 млн т, а на 2026 г. – 1,11 млн т. В июне 2026 г. Агентство по статистике Таджикистана зафиксировало рост цен на ГСМ. АИ-92 на АЗС в Душанбе достиг 11,3 сомони/л ($1,21). В начале июня цена АИ-92 был 10,9 сомони/л, в середине мая – 10,4 сомони/л($1,12). Агентство «Азия-плюс» оценивает рост цен на бензин в Таджикистане с начала года в 9%.
Монголия ввозит из России более 90% нефтепродуктов. В 2024 г. подписано межправительственное соглашение с Россией о поставках горюче-смазочных материалов. Как заявил в том же году на форуме во Владивостоке министр энергетики Сергей Цивилёв, соглашением предусмотрены поставки до 1,9 млн т нефтепродуктов и 60 000 т авиакеросина в год «на взаимовыгодной основе». После объявления КНР ограничений на вывоз топлива в марте 2026 г. из-за блокады Ормузского пролива и роста цен власти Монголии заявили, что закупят у России 100% топлива. По данным монгольской таможни, в I квартале 2026 г. 72,6% импорта горюче-смазочных материалов поступало из России.
На фоне ситуации в России министр промышленности и минресурсов Монголии Гонгорын Дамдинням 19 июня призвал сограждан не паниковать. Он отметил, что поставки бензина АИ-92 идут «по внутрироссийским ценам». СМИ пограничных российских регионов отмечают, что в Монголии бензин этого сорта на 20% дешевле. «Из-за глобальной рыночной ситуации, связанной с Ормузским проливом, и военной обстановки у нашего северного соседа становится трудно поддерживать стабильные поставки нефтепродуктов. Тем не менее Россия непрерывно поставляет их», – сказал Дамдинням, заверив, что к 2028 г. в стране будут созданы хранилища для трехмесячного резерва топлива.
Данные страны, не имеющие значимой добычи и переработки, уязвимы с точки зрения энергобезопасности, ведь логистика поставок выстраивалась еще в советское время, замечает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. В среднесрочной перспективе ее качественно сложно изменить – у этих стран нет ресурсной базы, поясняет Притчин. Локальные проблемы с поставками, очевидно, назревают, признает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. Поставщики могут ссылаться при перебоях на задержки отгрузок, власти и компании, по аналогии с Россией, могут ввести ограничения, говорит Юшков: «Это повысит цены, дав стимул импорту из более отдаленных источников».
У этих стран, находящихся географически в середине континента, мало альтернатив, указывает Притчин. Теоретически ею мог бы быть Казахстан, но у него самого стоит вопрос недостатка мощностей для обеспечения внутренних потребностей. По мнению Юшкова, проще ситуация у Монголии: хотя Китай ввел ограничения на экспорт, с падением цен на мировых рынках с ним договориться проще. У Таджикистана ситуация сложнее из-за логистики, продолжает он. «Душанбе в крайнем случае также может обратиться к Пекину, тем более что небольшая часть нефтепродуктов в эту страну, как и в Киргизию, и так идет из Китая», – говорит он.