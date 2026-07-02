Правительство разрешило ряду НПЗ выпуск топлива «Евро-3»Товар не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС
Правительство РФ одобрило выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам «Евро-3» до конца 2026 г. отдельными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ). Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
«Допускается выпуск в обращение <...> на территории РФ автомобильного бензина экологического класса К5 с массовой долей серы не более 150 мг на кг, объемной долей ароматических углеводородов не более 42%, монометиланилина не более 1%, оксигенатов (этанола) не более 5% и (или) дизельного топлива экологического класса К5 с массовой долей серы не более 350 мг на кг», - говорится в документе.
Разрешение распространяется на заводы, которые заключили соглашения о модернизации нефтеперерабатывающих мощностей с Минэнерго до 1 июня 2019 г. Ведомство также будет следить за реализацией механизма и ежемесячно представлять правительству доклады. В них Минэнерго будет указывать производителей, объемы и технологии получения такого топлива.
Как подчеркнул представитель Минэнерго, топливо с характеристиками в соответствии со стандартами «Евро-3» не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.
По словам члена экспертного совета конкурса «АЗС России», зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» Дмитрия Гусева, изменения требований к бензину не несут рисков для автомобилистов. Эксперт отметил, что повышение содержания серы в указанных пределах почти не влияет на работу двигателя. Влияние на экологическую обстановку также не стоит переоценивать, добавил он. Кроме того, подчеркнул Гусев, современные автомобили оснащены эффективными системами очистки выхлопных газов.
Главный редактор «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев также подчеркнул, что у владельцев авто нет поводов для беспокойства. Он напомнил, сославшись на данные «Автостата» на 1 января 2026 г., что доля легковых автомобилей старше 10 лет в российском автопарке достигла 69%. «То есть, почти 70% авто в РФ выпущены тогда, когда норма "Евро-3" еще действовала. Так что опасаться автолюбителям за сохранность своих автомобилей не стоит», – заключил эксперт.
2 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже был временно снижен с 15% до 10% от объема производства. Меры необходимы, чтобы стабилизировать российский внутренний рынок. Норматив снижен на период с 1 июля по 30 сентября.
В тот же день вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям подготовить конкретные меры по стабилизации ситуации на топливном рынке РФ. В частности, речь идет о регионах, где нет крупных нефтекомпаний.