Правительство разрешило ряду НПЗ выпуск топлива «Евро-3»

Главный редактор «Нефть и Капитал» Владимир Бобылев также подчеркнул, что у владельцев авто нет поводов для беспокойства. Он напомнил, сославшись на данные «Автостата» на 1 января 2026 г., что доля легковых автомобилей старше 10 лет в российском автопарке достигла 69%. «То есть, почти 70% авто в РФ выпущены тогда, когда норма "Евро-3" еще действовала. Так что опасаться автолюбителям за сохранность своих автомобилей не стоит», – заключил эксперт.