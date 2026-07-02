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Главная / Бизнес /

Новак поручил подготовить меры для стабилизации ситуации на топливном рынке

Проработкой шагов для уязвимых регионов займутся Минэнерго и отраслевые компании
Ведомости

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго РФ и российским компаниям проработать конкретные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. Речь идет о регионах, в которых нет крупных нефтекомпаний, сообщило правительство РФ.

«Минэнерго совместно с отраслевыми компаниями к следующему заседанию необходимо проработать и представить конкретные меры и последовательные шаги, направленные на стабилизацию ситуации в таких субъектах», – говорится в публикации кабмина по итогам совещания, которое провел Новак.

По данным правительства, участники совещания подробно проанализировали ситуацию в производстве нефтепродуктов, текущие запасы топлива и логистические маршруты, а также меры поддержки внутреннего рынка.

Вице-премьер отметил, что следующее заседание будет посвящено более уязвимым регионам, встреча пройдет с учетом динамично меняющейся обстановки.

1 июля Новак говорил, что внутренний рынок страны обеспечен топливом, а возникающие локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются. По словам вице-премьера, вертикально-интегрированные нефтяные компании продолжают таргетировать цены на своих заправках в пределах инфляции. При этом Новак отметил существующий «разрыв» с ценами на независимых АЗС.

28 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что дефицит топлива на внутреннем рынке есть, но он не носит критического характера. По словам главы государства, атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры создают определенные сложности, однако поврежденные объекты оперативно восстанавливаются. В тот же день Путин провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами.

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