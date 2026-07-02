Новак поручил подготовить меры для стабилизации ситуации на топливном рынке

1 июля Новак говорил, что внутренний рынок страны обеспечен топливом, а возникающие локальные перебои на отдельных АЗС связаны с логистикой и оперативно устраняются. По словам вице-премьера, вертикально-интегрированные нефтяные компании продолжают таргетировать цены на своих заправках в пределах инфляции. При этом Новак отметил существующий «разрыв» с ценами на независимых АЗС.