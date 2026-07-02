Правительство снизило норматив биржевых продаж бензина пятого класса до 10%

1 июля Новак заявлял, что внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. По его словам, возникающие на отдельных заправках локальные перебои носят логистический характер и оперативно устраняются. Вице-премьер также отмечал, что вертикально интегрированные нефтяные компании продолжают сдерживать рост цен на своих АЗС в пределах инфляции.