Правительство снизило норматив биржевых продаж бензина пятого класса до 10%Меры приняты для стабилизации внутреннего рынка
Правительство России временно снизило норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15% до 10% от объема производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Мера направлена на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Новые правила будут действовать с 1 июля по 30 сентября.
2 июля вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям подготовить конкретные меры по стабилизации ситуации на топливном рынке. Особое внимание уделят регионам, где отсутствуют крупные нефтяные компании.
1 июля Новак заявлял, что внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом. По его словам, возникающие на отдельных заправках локальные перебои носят логистический характер и оперативно устраняются. Вице-премьер также отмечал, что вертикально интегрированные нефтяные компании продолжают сдерживать рост цен на своих АЗС в пределах инфляции.