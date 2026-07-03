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Главная / Бизнес /

Импорт белорусского бензина в июне достиг рекорда

Но это едва ли сможет покрыть потребности российского топливного рынка
Василий Милькин
Валерий Волков / Ведомости
Валерий Волков / Ведомости

Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии в июне 2026 г. до исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которыми ознакомились «Ведомости».

По данным агентства, за период с 1 по 25 июня этого года импорт белорусского бензина в Россию достиг 141 000 т, что в 2,4 раза превышает объем поставок за весь май. В июне прошлого года объем импорта бензина из Белоруссии был незначительным – он составил лишь 1000 т.

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