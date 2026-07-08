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Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива

Новак доложил об этом на совещании в Кремле
Ведомости

Вице-премьер Александр Новак доложил президенту Владимиру Путину о введении запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», – пояснил Новак.

Открывая встречу, глава государства отметил, что она посвящена работе двух важнейших комплексов – топливного и транспортного.

26 июня Новак оценил ситуацию на топливном рынке. Он сообщил о перестройке логистики, искусственном ажиотажном спросе, достаточных запасах топлива и возможном краткосрочном запрете экспорта дизеля. «У нас дизеля в избытке, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме и пополнения остатков достаточно нескольких месяцев», – сообщил он тогда.

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