Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива

26 июня Новак оценил ситуацию на топливном рынке. Он сообщил о перестройке логистики, искусственном ажиотажном спросе, достаточных запасах топлива и возможном краткосрочном запрете экспорта дизеля. «У нас дизеля в избытке, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме и пополнения остатков достаточно нескольких месяцев», – сообщил он тогда.