Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива

Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топливаНовак доложил об этом на совещании в Кремле
Вице-премьер Александр Новак доложил президенту Владимиру Путину о введении запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщили на сайте Кремля.
«Это позволит увеличить поставки на внутренний рынок», – пояснил Новак.
Открывая встречу, глава государства отметил, что она посвящена работе двух важнейших комплексов – топливного и транспортного.
26 июня Новак оценил ситуацию на топливном рынке. Он сообщил о перестройке логистики, искусственном ажиотажном спросе, достаточных запасах топлива и возможном краткосрочном запрете экспорта дизеля. «У нас дизеля в избытке, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме и пополнения остатков достаточно нескольких месяцев», – сообщил он тогда.