Эксперты оценили вклад бензина в инфляцию

Инфляция за неделю с 30 июня по 6 июля ускорилась до 0,31% по сравнению с 0,22% за 22–29 июня, сообщил Росстат. Одновременно за этот период произошло ускорение роста цен на бензин до 2,1% после 1,6%, дизельного топлива – на 3,4% после 2,2% неделей ранее. Стоимость бензина выросла практически во всех регионах, кроме Тюменской области (без учета автономных округов), где она снизилась на 0,7% за неделю. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период рост цен на бензин составил 0,2% и 0,1% соответственно. С начала года стоимость этого вида топлива выросла в среднем по России на 13,9%.