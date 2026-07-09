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Главная / Экономика /

Эксперты оценили вклад бензина в инфляцию

Косвенные эффекты от его удорожания начнут проявляться в июле, полагают экономисты
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Ведомости
Ведомости

Инфляция за неделю с 30 июня по 6 июля ускорилась до 0,31% по сравнению с 0,22% за 22–29 июня, сообщил Росстат. Одновременно за этот период произошло ускорение роста цен на бензин до 2,1% после 1,6%, дизельного топлива – на 3,4% после 2,2% неделей ранее. Стоимость бензина выросла практически во всех регионах, кроме Тюменской области (без учета автономных округов), где она снизилась на 0,7% за неделю. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период рост цен на бензин составил 0,2% и 0,1% соответственно. С начала года стоимость этого вида топлива выросла в среднем по России на 13,9%.

В годовом выражении инфляция на 6 июля замедлилась до 5,61% после 6% на 30 июня, подсчитал Минэк, уточнив, что показатель может быть уточнен с учетом выхода данных Росстата за июнь. Годовая инфляция на конец мая составила 5,31%. По прогнозу министерства на конец декабря она должна замедлиться до 5,2%. ЦБ ожидает показателя в диапазоне 4,5–5,5%.

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