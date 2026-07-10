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Новак: в России наблюдается дефицит топлива из-за ударов по НПЗ

Власти делают все возможное, чтобы усилить защиту объектов
Ведомости

На российском рынке есть дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме», – подчеркнул он. Вице-премьер добавил, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы.

Новак пояснил, что введенный запрет экспорта бензина и дизеля нужен для стабилизации ситуации с топливом и обеспечения внутреннего рынка. Он добавил, что некоторые перекупщики используют ситуацию на рынке топлива в РФ, чтобы заработать.

Спрос на моторное топливо в России вырос на треть

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9 июля Новак поручил правительству уделить особое внимание обеспечению топливом регионов северного завоза. Речь идет о доставке грузов на территории Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Как указал вице-премьер, отдаленные территории требуют особого подхода к транспорту и инфраструктуре. Это важно учитывать при организации поставок топлива.

8 июля Новак также выступил на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Он говорил, что независимые АЗС для обеспечения нужного объема топлива переходят на прямые контракты с нефтяными компаниями. По словам вице-премьера, подобная схема применяется сейчас в Иркутской области и Забайкальском крае.

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