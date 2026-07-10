Новак: в России наблюдается дефицит топлива из-за ударов по НПЗ

8 июля Новак также выступил на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Он говорил, что независимые АЗС для обеспечения нужного объема топлива переходят на прямые контракты с нефтяными компаниями. По словам вице-премьера, подобная схема применяется сейчас в Иркутской области и Забайкальском крае.