Новак поручил уделить особое внимание топливному обеспечению северных регионов

Новак поручил уделить особое внимание топливному обеспечению северных регионовИх губернаторы в рамках совещания доложили о ситуации с бензином и принимаемых мерах
Вице-премьер Александр Новак на совещании поручил уделить особое внимание обеспечению топливом регионов северного завоза. Об этом сообщили на сайте правительства.
Северный завоз – комплекс логистических мероприятий по доставке жизненно важных грузов в труднодоступные районы Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Главы этих регионов доложили о ситуации на местных рынках топлива.
«Были рассмотрены вопросы наличия и объемов запасов нефтепродуктов, организации логистики, графиков поставок, распределения ресурсов между отдаленными населенными пунктами», – говорится в сообщении.
Как указал Новак, отдаленные территории требуют особого подхода к транспорту и инфраструктуре. Это важно учитывать при организации поставок топлива. В нынешних условиях власти должны внимательно следить за обеспечением этих регионов необходимыми ресурсами и действовать оперативно, подчеркнул он.
Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное работе топливного и транспортного комплексов. Новак доложил о мерах по стабилизации ситуации на рынке, в том числе о введении полного запрета на экспорт дизеля. Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что ситуация с топливом в гражданской авиации РФ остается контролируемой.
Глава государства заявил, что необходимо обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом. При этом проблем не должны чувствовать и граждане, уточнил он.
Новак тогда также сообщил, что независимые АЗС для обеспечения нужного объема топлива переходят на прямые контракты с нефтяными компаниями. Такая схема уже действует в Иркутской области и Забайкальском крае, уточнил он. Прежде независимые АЗС покупали большую часть нефтепродуктов на бирже или через посредников, напомнил Новак.