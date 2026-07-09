Новак поручил уделить особое внимание топливному обеспечению северных регионов

Новак тогда также сообщил, что независимые АЗС для обеспечения нужного объема топлива переходят на прямые контракты с нефтяными компаниями. Такая схема уже действует в Иркутской области и Забайкальском крае, уточнил он. Прежде независимые АЗС покупали большую часть нефтепродуктов на бирже или через посредников, напомнил Новак.