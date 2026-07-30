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Правительство ввело запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года

Власти также утвердили порядок обеспечения топливом сельхозпроизводителей
Ведомости

Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина, дизельного и ряда других видов топлива с 1 августа 2026 г. по 31 января 2027 г. Об этом говорится в опубликованном постановлении.

«Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», – пояснили в кабмине.

Согласно постановлению, с 1 сентября ограничения перестанут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, которые экспортируют непосредственные производители. Запрет также не коснется поставок в рамках международных межправительственных соглашений и экспорта топлива для оказания гуманитарной помощи по решениям правительства.

Новак поручил продолжить координацию по обеспечению рынка РФ топливом

Бизнес / ТЭК

Одновременно кабмин утвердил временный порядок обеспечения сельхозпроизводителей моторным топливом. До 1 ноября Минэнерго, Минсельхоз, региональные власти и нефтяные компании смогут заключать соглашения о поставках бензина и дизельного топлива для предприятий агропромышленного комплекса. Мера призвана гарантировать регулярные поставки топлива в период сезонных полевых работ.

Кроме того, правительство до конца 2026 г. приостановило действие специальных правил определения цены при государственных закупках моторного топлива. Как пояснили в кабмине, это позволит проводить закупки по общим нормам закона о контрактной системе, избежать срыва закупочных процедур и обеспечить бесперебойные поставки топлива государственным и муниципальным учреждениям в условиях колебаний биржевых цен.

29 июля первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что ситуация с обеспечением регионов топливом находится под полным контролем, а возникающие сложности оперативно устраняются. В тот же день вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка РФ нефтепродуктами.

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