Правительство ввело запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года

Кроме того, правительство до конца 2026 г. приостановило действие специальных правил определения цены при государственных закупках моторного топлива. Как пояснили в кабмине, это позволит проводить закупки по общим нормам закона о контрактной системе, избежать срыва закупочных процедур и обеспечить бесперебойные поставки топлива государственным и муниципальным учреждениям в условиях колебаний биржевых цен.