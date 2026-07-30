Правительство ввело запрет на экспорт бензина до конца января 2027 года

Правительство ввело запрет на экспорт бензина до конца января 2027 годаВласти также утвердили порядок обеспечения топливом сельхозпроизводителей
Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина, дизельного и ряда других видов топлива с 1 августа 2026 г. по 31 января 2027 г. Об этом говорится в опубликованном постановлении.
«Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», – пояснили в кабмине.
Согласно постановлению, с 1 сентября ограничения перестанут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, которые экспортируют непосредственные производители. Запрет также не коснется поставок в рамках международных межправительственных соглашений и экспорта топлива для оказания гуманитарной помощи по решениям правительства.
Одновременно кабмин утвердил временный порядок обеспечения сельхозпроизводителей моторным топливом. До 1 ноября Минэнерго, Минсельхоз, региональные власти и нефтяные компании смогут заключать соглашения о поставках бензина и дизельного топлива для предприятий агропромышленного комплекса. Мера призвана гарантировать регулярные поставки топлива в период сезонных полевых работ.
Кроме того, правительство до конца 2026 г. приостановило действие специальных правил определения цены при государственных закупках моторного топлива. Как пояснили в кабмине, это позволит проводить закупки по общим нормам закона о контрактной системе, избежать срыва закупочных процедур и обеспечить бесперебойные поставки топлива государственным и муниципальным учреждениям в условиях колебаний биржевых цен.
29 июля первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что ситуация с обеспечением регионов топливом находится под полным контролем, а возникающие сложности оперативно устраняются. В тот же день вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка РФ нефтепродуктами.