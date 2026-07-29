Минэнерго заявило о полном контроле над ситуацией с топливом

29 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе поэтапно снимаются ограничения на продажу бензина. По его словам, пик топливного кризиса уже пройден, поставщики оценивают ситуацию с осторожным оптимизмом, а нефтяные компании смогли перестроить логистику и обеспечить бесперебойные поставки топлива для экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства.