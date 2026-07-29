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Главная / Бизнес /

Минэнерго заявило о полном контроле над ситуацией с топливом

Ведомости

Ситуация с обеспечением регионов топливом находится под полным контролем, а возникающие сложности оперативно устраняются. Об этом первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил в интервью ИС «Вести».

«Ситуация сейчас находится под полным контролем. То есть мы четко понимаем, в каких местах, в каких регионах возникают сложности, и оперативно решаем», – сказал он.

По его словам, для координации работы штаб под руководством вице-премьера Александра Новака собирается дважды в неделю. Кроме того, министр энергетики Сергей Цивилев практически ежедневно участвует в решении возникающих вопросов.

29 июля губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе поэтапно снимаются ограничения на продажу бензина. По его словам, пик топливного кризиса уже пройден, поставщики оценивают ситуацию с осторожным оптимизмом, а нефтяные компании смогли перестроить логистику и обеспечить бесперебойные поставки топлива для экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства.

28 июля стало известно, что в Калининградской области также начали отменять ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях. Одна из крупных сетей уже полностью сняла лимиты, вторая планирует сделать это с 1 августа.

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