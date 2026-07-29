Новак поручил продолжить координацию по обеспечению рынка РФ топливом

29 июля первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил в интервью ИС «Вести», что ситуация с обеспечением регионов топливом находится под полным контролем, а возникающие сложности оперативно устраняются. По его словам, для координации работы штаб под руководством Новака собирается дважды в неделю. Кроме того, министр энергетики Сергей Цивилев практически ежедневно участвует в решении возникающих вопросов.