Новак поручил продолжить координацию по обеспечению рынка РФ топливом
Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка РФ нефтепродуктами. Об этом сообщило правительство по итогам совещания, посвященного состоянию топливного рынка.
Новак также поручил продолжить контролировать ситуацию с ценообразованием на топливо на российских АЗС и следить за бесперебойным снабжением бензином потребителей.
В ходе совещания представитель ФАС РФ сказал, что цены на топливо на независимых российских автозаправочных станциях снижаются. Уточняется, что в рамках мер антимонопольного реагирования выдано 52 предупреждения, связанных с ценообразованием, возбуждено 28 уголовных дел.
Во встрече также приняли участие главы регионов, представители Минэнерго, Минсельхоза, Минвостокразвития и отраслевых компаний. Правительство уточнило, что на совещании отдельное внимание было уделено поставкам нефтепродуктов на территории, входящие в систему северного завоза.
29 июля первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил в интервью ИС «Вести», что ситуация с обеспечением регионов топливом находится под полным контролем, а возникающие сложности оперативно устраняются. По его словам, для координации работы штаб под руководством Новака собирается дважды в неделю. Кроме того, министр энергетики Сергей Цивилев практически ежедневно участвует в решении возникающих вопросов.
Ситуация с топливным кризисом в регионах России заметно улучшилась. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе поэтапно снимаются ограничения на продажу бензина. По его словам, пик топливного кризиса уже пройден, поставщики оценивают ситуацию с осторожным оптимизмом, а нефтяные компании смогли перестроить логистику и обеспечить бесперебойные поставки топлива для экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства.
28 июля стало известно, что в Калининградской области также начали отменять ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях. Одна из крупных сетей уже полностью сняла лимиты, вторая планирует сделать это с 1 августа.