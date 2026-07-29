ФАС сообщила о падении цен на топливо на независимых АЗС в России

В тот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что в регионе поэтапно снимаются ограничения на продажу бензина. Он подчеркнул, что пик топливного кризиса уже пройден, поставщики оценивают ситуацию с осторожным оптимизмом, а нефтяные компании смогли перестроить логистику и обеспечить бесперебойные поставки топлива для экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства.