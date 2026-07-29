ФАС сообщила о падении цен на топливо на независимых АЗС в России

ФАС сообщила о падении цен на топливо на независимых АЗС в РоссииВыдано 52 предупреждения, связанных с ценообразованием
Цены на топливо на независимых российских автозаправочных станциях снижаются. Об этом сообщил представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ на совещании по ситуации на топливном рынке с вице-премьером РФ Александром Новаком.
«ФАС сообщила о динамике снижения цен на независимых АЗС. Также в рамках мер антимонопольного реагирования выдано 52 предупреждения, связанных с ценообразованием, возбуждено 28 дел», – говорится в публикации правительства России.
Во встрече также приняли участие главы регионов, представители Минэнерго, Минсельхоза, Минвостокразвития и отраслевых компаний. Правительство уточнило, что на совещании отдельное внимание было уделено поставкам нефтепродуктов на территории, входящие в систему северного завоза. Власти продолжают работу по обеспечению таких субъектов.
29 июля первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин сообщил, что ситуация с обеспечением регионов топливом находится под полным контролем, а возникающие сложности оперативно устраняются. По его словам, для координации работы штаб под руководством Новака собирается дважды в неделю. Кроме того, министр энергетики Сергей Цивилев практически ежедневно участвует в решении возникающих вопросов.
В тот же день губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что в регионе поэтапно снимаются ограничения на продажу бензина. Он подчеркнул, что пик топливного кризиса уже пройден, поставщики оценивают ситуацию с осторожным оптимизмом, а нефтяные компании смогли перестроить логистику и обеспечить бесперебойные поставки топлива для экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства.