Количество операторов АЗС в России в первом полугодии снизилось

По состоянию на конец июня 2026 г. в России было 9186 организаций, работающих на рынке продажи топлива на АЗС. Это следует из данных аналитического сервиса «Контур. Фокус», с которыми ознакомились «Ведомости». Данное значение примерно на 2% ниже по сравнению с началом текущего года. За этот период 628 организаций было ликвидировано, 404 – зарегистрировано.