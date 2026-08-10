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Главная / Бизнес /

Количество операторов АЗС в России в первом полугодии снизилось

Рентабельность розничных продаж топлива падает
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

По состоянию на конец июня 2026 г. в России было 9186 организаций, работающих на рынке продажи топлива на АЗС. Это следует из данных аналитического сервиса «Контур. Фокус», с которыми ознакомились «Ведомости». Данное значение примерно на 2% ниже по сравнению с началом текущего года. За этот период 628 организаций было ликвидировано, 404 – зарегистрировано.

В первом полугодии 2025 г. количество зарегистрированных организаций в этой сфере оказалось больше числа закрытых – 595 против 530. Количество действующих операторов АЗС по отношению к аналогичному периоду 2024 г. выросло на 0,5% до 9376, следует из данных «Контур. Фокуса».

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