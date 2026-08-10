Как топливным спекулянтам наступили на хвост

Вот лишь один из примеров: еще в 2009 г. было анонсировано строительство Восточной нефтехимической компании на Дальнем Востоке, т. е. в регионе, исторически испытывающем дефицит топлива и имеющем низкие риски террористических атак на НПЗ в текущих условиях. Планировалось построить две очереди: по нефтепереработке (на 12 млн т в год) и нефтехимии (на 3,5 млн т). «Роснефть» на протяжении многих лет пыталась договориться с Минфином о налоговых стимулах и с «Газпромом» – о доступе к инфраструктуре монополии, необходимой для проекта, что позволило бы привлечь и иностранных партнеров. В итоге попытки оказались безуспешными – и в 2019 г. компания остановила проект.