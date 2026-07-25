Новак назвал выпуск бензина «Евро-3» временной мерой
Разрешение на выпуск бензина «Евро-3» является временной мерой, введенной для насыщения внутреннего рынка и устранения дефицита. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.
В перспективе Россия планирует вернуться к производству топлива исключительно пятого экологического класса. Новак отметил наличие в стране достаточных производственных мощностей для перехода на топливо высшего класса. Конкретные сроки возврата к производству только «Евро-5» вице-премьер не назвал.
2 июля правительство одобрило выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам «Евро-3» до конца 2026 г. отдельными НПЗ. Разрешение касается заводов, заключивших с Минэнерго соглашения о модернизации мощностей до 1 июня 2019 г. Ведомство будет контролировать реализацию механизма и ежемесячно отчитываться перед правительством – с указанием производителей, объемов и технологий выпуска топлива. 2 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном снижении норматива обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15% до 10% от объема производства. Норматив снижен до 30 сентября.
25 июля Новак сообщил, что запрет на экспорт российского бензина будет действовать до конца года.