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Новак назвал выпуск бензина «Евро-3» временной мерой

Ася Султанова

Разрешение на выпуск бензина «Евро-3» является временной мерой, введенной для насыщения внутреннего рынка и устранения дефицита. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

В перспективе Россия планирует вернуться к производству топлива исключительно пятого экологического класса. Новак отметил наличие в стране достаточных производственных мощностей для перехода на топливо высшего класса. Конкретные сроки возврата к производству только «Евро-5» вице-премьер не назвал.

2 июля правительство одобрило выпуск бензина и дизельного топлива по стандартам «Евро-3» до конца 2026 г. отдельными НПЗ. Разрешение касается заводов, заключивших с Минэнерго соглашения о модернизации мощностей до 1 июня 2019 г. Ведомство будет контролировать реализацию механизма и ежемесячно отчитываться перед правительством – с указанием производителей, объемов и технологий выпуска топлива. 2 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о временном снижении норматива обязательных продаж бензина 5-го класса на бирже с 15% до 10% от объема производства. Норматив снижен до 30 сентября.

25 июля Новак сообщил, что запрет на экспорт российского бензина будет действовать до конца года.

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