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Новак: излишки нефтепродуктов из Казахстана могут поставить в РФ

Ведомости

Избыточные объемы казахстанских нефтепродуктов могут быть направлены в Россию при возникновении такой необходимости. Об этом ИС «Вести» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак отметил, что такой вариант уже обсуждался с казахстанскими коллегами. По его словам, в текущей ситуации стороны договорились, что излишки нефтепродуктов из Казахстана, хотя и в небольших объемах, могут быть поставлены в Россию при необходимости. Он подчеркнул, что это представляет взаимный интерес для обеспечения стабильной работы внутренних рынков обеих стран.

21 июля Новак сообщил, что рынок топлива в России начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. По его словам, во многих регионах отменяются запреты, увеличивается количество работающих заправок, очереди уменьшаются. В некоторых субъектах обстановка остается сложной, ее держат на особом контроле.

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23 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин также сообщил об улучшении ситуации на топливном рынке в России. По его словам, в субъектах стартовали отгрузки горючего аграриям, а ограничительные меры смягчаются.

24 июля министр энергетики РФ Сергей Цивилев отметил признаки нормализации рынка в Забайкальском крае, Калининградской, Иркутской, Архангельской и Саратовской областях, на Кубани и в Татарстане.

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