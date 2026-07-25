Новак: излишки нефтепродуктов из Казахстана могут поставить в РФ

Новак отметил, что такой вариант уже обсуждался с казахстанскими коллегами. По его словам, в текущей ситуации стороны договорились, что излишки нефтепродуктов из Казахстана, хотя и в небольших объемах, могут быть поставлены в Россию при необходимости. Он подчеркнул, что это представляет взаимный интерес для обеспечения стабильной работы внутренних рынков обеих стран.