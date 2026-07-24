Минэнерго: ситуация с топливом на АЗС в регионах стабилизируется
Ситуация с обеспечением автозаправочных станций топливом в ряде российских регионов начала стабилизироваться. Об этом заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.
Министр отметил, что в отдельных регионах наблюдаются признаки нормализации рынка. Положительную динамику он выделил в Забайкальском крае, Калининградской, Иркутской, Архангельской и Саратовской областях, Кубани и Татарстане.
По словам главы Минэнерго, улучшение ситуации стало результатом комплекса мер, реализованных правительством. В их числе министр назвал введенный запрет на экспорт нефтепродуктов, а также решения, направленные на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку отечественных нефтеперерабатывающих мощностей. Именно эти шаги, как подчеркнул Цивилев, способствовали увеличению числа работающих АЗС и сокращению очередей в ряде регионов.
23 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что ситуация на рынке топлива в России меняется на глазах в положительную сторону. Отдельно он отметил, что в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, лимиты увеличиваются, отменяются более жесткие нормы.
22 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что меры правительства для стабилизации российского топливного рынка сработали. 21 июля Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, предложенные кабмином для стабилизации цен на топливном рынке. Документ предусматривает изменения в механизме топливного демпфера и порядке реализации топлива. В частности, при расчете норматива минимальных биржевых продаж теперь будут учитываться объемы топлива, реализованные вне биржи, в случаях, которые определит правительство. Кроме того, законом устанавливается возможность с июля 2026 г. по июль 2027 г. выплачивать демпфер по средним дистиллятам.
В этот же день вице-премьер ФР Александр Новак говорил, что рынок топлива в стране начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Особенно он обратил внимание на запрет экспорта нефтепродуктов, рост объемов производства, насыщение рынка за счет импорта и перенос ремонтных сроков предприятий.