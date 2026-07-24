Минэнерго: ситуация с топливом на АЗС в регионах стабилизируется

22 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что меры правительства для стабилизации российского топливного рынка сработали. 21 июля Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, предложенные кабмином для стабилизации цен на топливном рынке. Документ предусматривает изменения в механизме топливного демпфера и порядке реализации топлива. В частности, при расчете норматива минимальных биржевых продаж теперь будут учитываться объемы топлива, реализованные вне биржи, в случаях, которые определит правительство. Кроме того, законом устанавливается возможность с июля 2026 г. по июль 2027 г. выплачивать демпфер по средним дистиллятам.