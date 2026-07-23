Володин: ситуация на топливном рынке России меняется на глазах

8 июля Новак говорил, что спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть, что привело к дополнительной нагрузке на АЗС и изменению маршрутов доставки топлива до конечного потребителя. Он отмечал, что нефтяные компании начали приоритетно поставлять топливо в регионы, где в основном присутствуют независимые АЗС.