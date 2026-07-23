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Главная / Бизнес /

Володин: ситуация на топливном рынке России меняется на глазах

В регионах начинают отменять жесткие ограничения
Ведомости

Ситуация на рынке топлива в России меняется на глазах в положительную сторону, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.

«Мы обсуждали тему обеспечения горюче-смазочными материалами, ситуация меняется на глазах. В регионах, мы через обратную связь видим, начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы», – сказал он (цитата по ТАСС).

21 июля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рынок топлива в стране начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Особенно он обратил внимание на запрет экспорта нефтепродуктов, рост объемов производства, насыщение рынка за счет импорта и перенос ремонтных сроков предприятий.

8 июля Новак говорил, что спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть, что привело к дополнительной нагрузке на АЗС и изменению маршрутов доставки топлива до конечного потребителя. Он отмечал, что нефтяные компании начали приоритетно поставлять топливо в регионы, где в основном присутствуют независимые АЗС.

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