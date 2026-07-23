Володин: ситуация на топливном рынке России меняется на глазах

Володин: ситуация на топливном рынке России меняется на глазахВ регионах начинают отменять жесткие ограничения
Ситуация на рынке топлива в России меняется на глазах в положительную сторону, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания.
«Мы обсуждали тему обеспечения горюче-смазочными материалами, ситуация меняется на глазах. В регионах, мы через обратную связь видим, начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы», – сказал он (цитата по ТАСС).
21 июля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что рынок топлива в стране начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Особенно он обратил внимание на запрет экспорта нефтепродуктов, рост объемов производства, насыщение рынка за счет импорта и перенос ремонтных сроков предприятий.
8 июля Новак говорил, что спрос на моторное топливо в России вырос примерно на треть, что привело к дополнительной нагрузке на АЗС и изменению маршрутов доставки топлива до конечного потребителя. Он отмечал, что нефтяные компании начали приоритетно поставлять топливо в регионы, где в основном присутствуют независимые АЗС.