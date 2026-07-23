«Интерфакс»: власти планируют продлить запрет на экспорт бензина и дизтоплива

«Интерфакс»: власти планируют продлить запрет на экспорт бензина и дизтопливаСрок действующих ограничений заканчивается 31 июля
Российские власти обсуждают продление запрета на экспорт дизельного топлива для производителей еще на месяц, а ограничение на вывоз бензина – сразу на полгода. Об этом «Интерфаксу» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
По словам одного из собеседников агентства, проект постановления о продлении запретов уже подготовлен, однако окончательное решение по нему должен принять вице-премьер РФ Александр Новак. Другой источник отметил, что решение о продлении ограничений «фактически принято».
Срок действующего запрета на экспорт дизельного топлива для производителей и ограничения на вывоз бензина истекает 31 июля. Кроме того, власти рассчитывают сохранить ограничения на экспорт дизельного топлива для компаний, которые не занимаются его производством. По данным источников, для этой категории участников рынка запрет также планируется продлить на полгода.
23 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что ситуация на рынке топлива в России меняется на глазах в положительную сторону. Отдельно он отметил, что в регионах начались поставки топлива сельхозпредприятиям, лимиты увеличиваются, отменяются более жесткие нормы.
21 июля Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, предложенные кабмином для стабилизации цен на топливном рынке. Документ предусматривает изменения в механизме топливного демпфера и порядке реализации топлива. В частности, при расчете норматива минимальных биржевых продаж теперь будут учитываться объемы топлива, реализованные вне биржи, в случаях, которые определит правительство. Кроме того, законом устанавливается возможность с июля 2026 г. по июль 2027 г. выплачивать демпфер по средним дистиллятам.
В этот же день Новак говорил, что рынок топлива в стране начал частично стабилизироваться после принятых правительством мер. Особенно он обратил внимание на запрет экспорта нефтепродуктов, рост объемов производства, насыщение рынка за счет импорта и перенос ремонтных сроков предприятий.