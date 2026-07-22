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Песков: меры правительства по стабилизации топливного рынка сработали

Во многих регионах ситуация становится легче
Ведомости

Меры, которые принимало правительство в рамках стабилизации топливного рынка в России, сработали, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом констатировалось, что во многом меры, принятые правительством по итогам предыдущих совещаний, сработали. Во многих регионах ситуация становится легче», – сказал представитель Кремля по итогам совещания российского лидера Владимира Путина с правительством по экономическим вопросам.

По словам Пескова, в ходе встречи ситуация на российском топливном рынке затрагивалась в том числе с учетом информации, которую озвучивал вице-премьер РФ Александр Новак.

Путин в ходе совещания заявил, что трудности на топливном рынке имеют временный характер. По его словам, они не влияют на общую картину в экономике России. Путин подчеркнул, что она остается устойчивой, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию.‍

Что сказал Новак о ситуации на внутреннем топливном рынке

Экономика

21 июля Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, предложенный кабмином для стабилизации цен на топливном рынке. Документ предусматривает изменения в механизме топливного демпфера и порядке реализации топлива. В частности, при расчете норматива минимальных биржевых продаж теперь будут учитываться объемы топлива, реализованные вне биржи, в случаях, которые определит правительство. Кроме того, законом устанавливается возможность с июля 2026 г. по июль 2027 г. выплачивать демпфер по средним дистиллятам.

В этот же день Новак сказал, что меры по стабилизации топливного рынка дают результаты. Отдельно он отметил запрет экспорта нефтепродуктов, рост объемов производства, насыщение рынка за счет импорта и перенос ремонтных сроков предприятий.

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