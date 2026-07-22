Путин назвал временными трудности на топливном рынке
Трудности на топливном рынке имеют временный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, они не влияют на общую картину в экономике России. Путин подчеркнул, что она остается устойчивой, несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию.
21 июля Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, предложенный кабмином для стабилизации цен на топливном рынке. Документ предусматривает изменения в механизме топливного демпфера и порядке реализации топлива. В частности, при расчете норматива минимальных биржевых продаж теперь будут учитываться объемы топлива, реализованные вне биржи, в случаях, которые определит правительство. Кроме того, законом устанавливается возможность с июля 2026 г. по июль 2027 г. выплачивать демпфер по средним дистиллятам.
В тот же день вице-премьер Александр Новак заявил, что меры, принимаемые кабмином по стабилизации топливного рынка, дают результаты. Особенно он обратил внимание на запрет экспорта нефтепродуктов, рост объемов производства, насыщение рынка за счет импорта и перенос ремонтных сроков предприятий.