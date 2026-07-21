Госдума приняла поправки для стабилизации цен на топливо

Госдума приняла поправки для стабилизации цен на топливоЗакон предусматривает изменение механизма топливного демпфера
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в Налоговый кодекс, предложенный правительством для стабилизации цен на топливном рынке. Соответствующий документ опубликован в думской базе.
Закон предусматривает изменения в механизме топливного демпфера и порядке реализации топлива. В частности, при расчете норматива минимальных биржевых продаж теперь будут учитываться объемы топлива, реализованные вне биржи в случаях, которые определит правительство. Кроме того, законом устанавливается возможность с июля 2026 г. по июль 2027 г. выплачивать демпфер по средним дистиллятам.
Поправки также вводят механизм выплаты демпфера по импортному дизельному топливу по аналогии с импортным бензином. Так, при поставках дизельного топлива из Белоруссии коэффициент компенсации предлагается повысить до 0,9. При расчете демпфера для дизтоплива, импортируемого из третьих стран, экспортная альтернатива будет определяться исходя из цен на индийском рынке с учетом стоимости доставки в российские порты.
Выплаты демпфера будут производиться только в те налоговые периоды, когда в предыдущем месяце одновременно действовали ограничения на экспорт как дизельного топлива, так и авиационного керосина.
Помимо мер по стабилизации топливного рынка в принятый пакет вошли поправки, касающиеся налогообложения международных компаний. Закон исключает из налоговой базы по налогу на прибыль доходы и расходы администраторов программ мотивации международных компаний, связанные с приобретением и передачей акций участникам таких программ.
Как отмечается в пояснительной записке, изменения позволят отказаться от частых дополнительных эмиссий акций, повысить гибкость программ мотивации сотрудников и снизить административную нагрузку на эмитентов.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация с обеспечением страны топливом и ценами на него начнет радикально меняться уже «завтра-послезавтра».
Он подчеркнул, что изменения в законодательстве касаются акцизов и призваны стимулировать дополнительные поставки топлива и формирование необходимых запасов. «Топливо должно быть и на фронте, и в тылу, и на уборочной кампании, и у экстренных служб», – заявил председатель Госдумы.
21 июля вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что меры, принимаемые кабмином по стабилизации топливного рынка, дают результаты. Особенно он обратил внимание на запрет экспорта нефтепродуктов, рост объемов производства, насыщение рынка за счет импорта и перенос ремонтных сроков предприятий.