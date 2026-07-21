Госдума приняла поправки для стабилизации цен на топливо

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ситуация с обеспечением страны топливом и ценами на него начнет радикально меняться уже «завтра-послезавтра».



Он подчеркнул, что изменения в законодательстве касаются акцизов и призваны стимулировать дополнительные поставки топлива и формирование необходимых запасов. «Топливо должно быть и на фронте, и в тылу, и на уборочной кампании, и у экстренных служб», – заявил председатель Госдумы.