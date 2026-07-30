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Правительство продлило запрет на экспорт топлива до конца января 2027 года

Властям важно показать, что доступное предложение топлива останется внутри страны
Денис Ильюшенков
Владимир Смирнов / ТАСС
Владимир Смирнов / ТАСС

Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей, говорится в сообщении кабмина 30 июля. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, отмечается в нем.

Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа 2026 г. по 31 января 2027 г. С 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам, следует из сообщения.

Также подписано постановление, направленное на обеспечение сельхозпроизводителей топливом в необходимых объемах. Для этого утвержден временный порядок, который будет действовать до 1 ноября при заключении соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизеля для нужд сельхозпроизводителей. С помощью таких соглашений предприятия агропромышленного комплекса будут обеспечены регулярными поставками топлива, что особенно важно в период проведения сезонных полевых работ, следует из сообщения кабмина.

Новак поручил продолжить координацию по обеспечению рынка РФ топливом

Бизнес / ТЭК

Еще одно подписанное постановление направлено на стабильное обеспечение моторным топливом государственных и муниципальных учреждений. В частности, до конца 2026 г. приостановлено действие специальных правил определения цены при госзакупках моторного топлива. Это позволит проводить такие закупки по общим правилам, предусмотренным в федеральном законе о госзакупках, не допустить срыва закупочных процедур и последующих поставок в условиях колебания биржевых котировок, объясняет правительство.

Запрет на экспорт бензина для всех игроков рынка введен в России с начала апреля и действует до 31 июля 2026 г. Эмбарго не распространяется на отгрузки в рамках межправительственных соглашений и на гуманитарные поставки. Общий запрет на экспорт дизтоплива правительство ввело 8 июля со сроком действия также до конца июля. Этому предшествовали периоды частичных ограничений – они распространялись на трейдеров и нефтеперерабатывающие заводы с объемом выпуска до 1 млн т в год.

В июне власти регионов один за одним начали вводить ограничения при продаже автомобильного топлива на АЗС для борьбы с ажиотажным спросом. Он был вызван интенсивными атаками украинских беспилотников на инфраструктуру нефтеперерабатывающих заводов в России. Наиболее острая ситуация сложилась в Севастополе и Крыму, где из-за признанного властями этих регионов дефицита свободная продажа топлива была приостановлена.

Минэнерго заявило о полном контроле над ситуацией с топливом

Бизнес / ТЭК

Во второй половине июля власти субъектов начали понемногу смягчать, а где-то и вовсе отменять введенные меры нормирования отпуска бензина и дизеля.

Первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин 29 июля заявил, что ситуация с обеспечением регионов топливом находится под полным контролем, а возникающие сложности оперативно устраняются. В тот же день вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка РФ нефтепродуктами.

Продление запрета на экспорт бензина до конца года и более было ожидаемым, говорит эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков. Сейчас собственного производства этого вида топлива стране не хватает, констатирует он. По оценке эксперта, лишь порядка 10% от объема выпуска бензина в стране в прежние годы экспортировалось, по дизелю этот показатель был на уровне 50%.

Юшков допускает, что ограничения по экспорту дизеля могут быть сняты раньше установленного срока при условии обеспечения безопасности действующих НПЗ, а также постепенного возврата в эксплуатацию поврежденных предприятий.

Сейчас правительству важно успокоить внутренний рынок и показать, что весь объем предложения топлива останется на внутреннем рынке на длительный срок, считает эксперт.

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