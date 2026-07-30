Правительство продлило запрет на экспорт топлива до конца января 2027 года

Правительство продлило запрет на экспорт топлива до конца января 2027 годаВластям важно показать, что доступное предложение топлива останется внутри страны
Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизельного топлива, судового топлива и газойлей, говорится в сообщении кабмина 30 июля. Решение принято в целях поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, отмечается в нем.
Согласно подписанному постановлению, временный запрет на экспорт топлива будет действовать с 1 августа 2026 г. по 31 января 2027 г. С 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями. Кроме того, вывоз топлива разрешен в рамках международных межправительственных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам, следует из сообщения.
Также подписано постановление, направленное на обеспечение сельхозпроизводителей топливом в необходимых объемах. Для этого утвержден временный порядок, который будет действовать до 1 ноября при заключении соглашений между Минэнерго, Минсельхозом, региональными органами власти и нефтяными компаниями о поставках бензина и дизеля для нужд сельхозпроизводителей. С помощью таких соглашений предприятия агропромышленного комплекса будут обеспечены регулярными поставками топлива, что особенно важно в период проведения сезонных полевых работ, следует из сообщения кабмина.
Еще одно подписанное постановление направлено на стабильное обеспечение моторным топливом государственных и муниципальных учреждений. В частности, до конца 2026 г. приостановлено действие специальных правил определения цены при госзакупках моторного топлива. Это позволит проводить такие закупки по общим правилам, предусмотренным в федеральном законе о госзакупках, не допустить срыва закупочных процедур и последующих поставок в условиях колебания биржевых котировок, объясняет правительство.
Запрет на экспорт бензина для всех игроков рынка введен в России с начала апреля и действует до 31 июля 2026 г. Эмбарго не распространяется на отгрузки в рамках межправительственных соглашений и на гуманитарные поставки. Общий запрет на экспорт дизтоплива правительство ввело 8 июля со сроком действия также до конца июля. Этому предшествовали периоды частичных ограничений – они распространялись на трейдеров и нефтеперерабатывающие заводы с объемом выпуска до 1 млн т в год.
В июне власти регионов один за одним начали вводить ограничения при продаже автомобильного топлива на АЗС для борьбы с ажиотажным спросом. Он был вызван интенсивными атаками украинских беспилотников на инфраструктуру нефтеперерабатывающих заводов в России. Наиболее острая ситуация сложилась в Севастополе и Крыму, где из-за признанного властями этих регионов дефицита свободная продажа топлива была приостановлена.
Во второй половине июля власти субъектов начали понемногу смягчать, а где-то и вовсе отменять введенные меры нормирования отпуска бензина и дизеля.
Первый замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин 29 июля заявил, что ситуация с обеспечением регионов топливом находится под полным контролем, а возникающие сложности оперативно устраняются. В тот же день вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка РФ нефтепродуктами.
Продление запрета на экспорт бензина до конца года и более было ожидаемым, говорит эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков. Сейчас собственного производства этого вида топлива стране не хватает, констатирует он. По оценке эксперта, лишь порядка 10% от объема выпуска бензина в стране в прежние годы экспортировалось, по дизелю этот показатель был на уровне 50%.
Юшков допускает, что ограничения по экспорту дизеля могут быть сняты раньше установленного срока при условии обеспечения безопасности действующих НПЗ, а также постепенного возврата в эксплуатацию поврежденных предприятий.
Сейчас правительству важно успокоить внутренний рынок и показать, что весь объем предложения топлива останется на внутреннем рынке на длительный срок, считает эксперт.