Правительство продлило запрет на экспорт топлива до конца января 2027 года

Запрет на экспорт бензина для всех игроков рынка введен в России с начала апреля и действует до 31 июля 2026 г. Эмбарго не распространяется на отгрузки в рамках межправительственных соглашений и на гуманитарные поставки. Общий запрет на экспорт дизтоплива правительство ввело 8 июля со сроком действия также до конца июля. Этому предшествовали периоды частичных ограничений – они распространялись на трейдеров и нефтеперерабатывающие заводы с объемом выпуска до 1 млн т в год.