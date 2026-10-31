Собчак и Богомолову запретили въезд в Латвию

«Согласно пункту 3 статьи 104 Закона об иммиграции, я включила в список нежелательных лиц для Латвии и запретила на неопределенный срок въезд в Латвию гражданам РФ Ксении Собчак и Константину Богомолову», – сказано в сообщении.