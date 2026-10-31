Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%USBN0,139+2,73%KLVZ1,952+0,41%IMOEX2 510,92-0,08%RTSI981,9-0,08%RGBI112,48+0,19%RGBITR779,73+0,28%
Главная / Политика /

Собчак и Богомолову запретили въезд в Латвию

Анна Суслова

Российской журналистке Ксении Собчак и ее мужу режиссеру Константину Богомолову запретили въезд в Латвию. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже в соцсети X.

«Согласно пункту 3 статьи 104 Закона об иммиграции, я включила в список нежелательных лиц для Латвии и запретила на неопределенный срок въезд в Латвию гражданам РФ Ксении Собчак и Константину Богомолову», – сказано в сообщении.

Причину такого решения Браже не назвала.

17 сентября Браже сообщила, что приняла решение запретить въезд в Латвию российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и бизнесмену Умару Кремлеву.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её