Собчак и Богомолову запретили въезд в Латвию
Российской журналистке Ксении Собчак и ее мужу режиссеру Константину Богомолову запретили въезд в Латвию. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Байба Браже в соцсети X.
«Согласно пункту 3 статьи 104 Закона об иммиграции, я включила в список нежелательных лиц для Латвии и запретила на неопределенный срок въезд в Латвию гражданам РФ Ксении Собчак и Константину Богомолову», – сказано в сообщении.
Причину такого решения Браже не назвала.
17 сентября Браже сообщила, что приняла решение запретить въезд в Латвию российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину и бизнесмену Умару Кремлеву.