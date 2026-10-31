Три самолета с эвакуированными жителями Алешек приземлились в Белоруссии
Три самолета с эвакуированными жителями города Алешки Херсонской области, которые изъявили желание поехать на Украину, приземлились в аэропорту Гомеля в Белоруссии. Об этом сообщило агентство «БелТА».
Для встречи эвакуированных был задействован весь комплекс аэропорта, а также развернут палаточный лагерь. Сейчас медики и волонтеры Красного Креста оказывают помощь жителям Алешек.
В аэропорту Гомеля эвакуированные дожидаются выезда в пункт пропуска «Новая Гута», через который они проследуют на Украину.
Уполномоченный верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец выразил благодарность Минску за организацию этапа гуманитарной миссии. Он отметил, что Украина будет считать операцию завершенной после того, как жители Алешек окажутся на территории страны.
30 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в Алешках завершена гуманитарная операция. По словам омбудсмена, было проведено разделение транспортных групп: некоторые жители уедут на Украину, а тем, кто останется в России, будет оказана необходимая поддержка. В тот же день она заявила, что в городе началась передача местным жителям нескольких десятков тонн гуманитарной помощи.
31 октября Минобороны РФ сообщило, что жители Алешек, пожелавшие уехать на Украину, вылетели из аэропорта Анапы в аэропорт Гомеля в сопровождении Лубинца.
Режим прекращения огня, объявленный в связи с гуманитарной миссией в городе Алешки, действует на херсонском направлении с 4:00 мск 27 октября. Он будет действовать до 22:59 1 ноября.