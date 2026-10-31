Три самолета с эвакуированными жителями Алешек приземлились в Белоруссии

30 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что в Алешках завершена гуманитарная операция. По словам омбудсмена, было проведено разделение транспортных групп: некоторые жители уедут на Украину, а тем, кто останется в России, будет оказана необходимая поддержка. В тот же день она заявила, что в городе началась передача местным жителям нескольких десятков тонн гуманитарной помощи.