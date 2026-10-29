Лантратова: режим тишины в Алешках соблюдается

До этого спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что журналисты американского телеканала Newsmax будут освещать гуманитарную миссию. По его словам, российская сторона принимает представителей телеканала, чтобы они могли на месте ознакомиться с ходом гуманитарной операции. Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что в Алешки прибудут четверо американских журналистов.