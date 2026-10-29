Лантратова: режим тишины в Алешках соблюдается
Режим тишины, объявленный в связи с гуманитарной миссией в городе Алешки Херсонской области, полностью соблюдается. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова телеканалу «Звезда».
По ее словам, инцидентов за это время не было зафиксировано. Российские военные проводят инженерно-технические работы, а также ведется разминирование дороги, уточнила омбудсмен.
Лантратова отметила, что для жителей Алешек подготовили крупную гуманитарную колонну с продуктами питания, медикаментами и другими необходимыми товарами. Груз планируется передать нуждающимся.
Отдельно уполномоченный по правам человека в РФ сказала, что перечень необходимой помощи сформировали на основании запросов самих жителей города. В него вошли продукты, лекарства, средства гигиены, топливо и материалы, необходимые для обогрева.
Лантратова вылетает в Алешки. Вместе с российским омбудсменом к месту назначения направились иностранные журналисты, в том числе представители американских СМИ.
До этого спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что журналисты американского телеканала Newsmax будут освещать гуманитарную миссию. По его словам, российская сторона принимает представителей телеканала, чтобы они могли на месте ознакомиться с ходом гуманитарной операции. Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что в Алешки прибудут четверо американских журналистов.
Режим прекращения огня вступил в силу 27 октября в 4:00 мск и будет действовать до 22:59 1 ноября.