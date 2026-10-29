Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетела в Алешки

23 октября Белый дом объявил о достижении договоренностей между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при содействии первой леди США. На следующий день Лантратова сообщила по итогам переговоров с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, что обе стороны выполняют обязательства по подготовке гуманитарной миссии.