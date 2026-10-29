Лантратова вместе с иностранными журналистами вылетела в Алешки
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова вылетает в Алешки Херсонской области для участия в гуманитарной миссии. Об этом она заявила у трапа самолета в интервью телеканалу «Звезда».
Вместе с российским омбудсменом к месту назначения направились иностранные журналисты, в том числе представители американских СМИ.
До этого спецпредставитель президента, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что журналисты американского телеканала Newsmax будут освещать гуманитарную миссию. По его словам, российская сторона принимает представителей телеканала, чтобы они могли на месте ознакомиться с ходом гуманитарной операции. Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что в Алешки прибудут четверо американских журналистов.
Режим прекращения огня вступил в силу 27 октября в 4:00 мск и будет действовать до 22:59 1 ноября. Начальник Генштаба России Валерий Герасимов сообщил, что российские военные проведут инженерную разведку и обеспечат безопасное движение колонны с социально важными грузами.
23 октября Белый дом объявил о достижении договоренностей между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Алешках при содействии первой леди США. На следующий день Лантратова сообщила по итогам переговоров с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, что обе стороны выполняют обязательства по подготовке гуманитарной миссии.
28 октября Лантратова заявила, что в Алешках проходит разминирование дорог для доставки гуманитарной помощи и выезда жителей.