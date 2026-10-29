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Норвегия попросила FT исправить текст о переговорах с Путиным

Ведомости
appshunter.io / Unsplash
appshunter.io / Unsplash

Сообщение Financial Times о том, что большую часть разговора президент РФ Владимир Путин в переговорах с лидерами Норвегии и Финляндии посвятил «средневековой славянской истории», является неправдой. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, который участвовал в разговоре.

«Мы попросили Financial Times исправить это, потому что это неправда. И они исправят, потому что мы участвовали в разговоре», – сказал он (цитата по VG).

FT не стала удалять это сообщение. Представитель издания сообщил, что в газете подтверждают свою публикацию.

Разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Стёре с Путиным состоялся 27 октября. Европейская сторона в ходе диалога затронула усилия по завершению конфликта на Украине, а также вопросы мира и стабильности в регионе, сообщали в канцелярии финского президента. Собеседники приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби в первой половине ноября, отметили в Кремле.

Стёре пояснял, что телефонный разговор с Путиным был попыткой донести до него европейскую позицию по украинскому конфликту.

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