Правнучку Хрущева обвинили в нарушении закона об иноагентах

13 марта Минюст России внес Хрущеву в список иноагентов. Как уточнили в ведомстве, она распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей, выступала против спецоперации и участвовала в создании и распространении материалов иноагентов. По данным Минюста, Хрущева проживает за пределами России.