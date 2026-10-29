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Правнучку Хрущева обвинили в нарушении закона об иноагентах

Ксения Наумчик

В отношении Нины Хрущевой (считается в России иноагентом), правнучки бывшего генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева, составили административный протокол о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом говорится в электронной базе Тверского районного суда Москвы.

Согласно материалам картотеки, дело возбуждено по ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (осуществление деятельности иноагента лицом, не включенным в реестр, если в действиях отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния).

Судебное заседание по делу назначено на 24 ноября.

13 марта Минюст России внес Хрущеву в список иноагентов. Как уточнили в ведомстве, она распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей, выступала против спецоперации и участвовала в создании и распространении материалов иноагентов. По данным Минюста, Хрущева проживает за пределами России.

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