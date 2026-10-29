С ночи на подлете к Москве сбили 119 беспилотников
Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 30 украинских беспилотников, направленных на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб.
Согласно сообщениям Собянина, с ночи 29 октября на подлете к Москве сбили уже 119 БПЛА. О первых десяти он уведомил в 00:09 мск.
В трех московских аэропортах – «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское) – действуют временные ограничения на прием и выпуск судов. Как сообщили в Росавиации, меры приняты с целью обеспечения безопасности полетов.
Вечером 28 октября столичный мэр сообщил о 47 ликвидированных дронах в небе над Москвой. Налет БПЛА начался с 22:46 мск.
За день 28 октября силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областями. За ночь 28 октября был сбит 531 БПЛА над российскими регионами.