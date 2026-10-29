Родригес потребовала от Банка Англии вернуть золотые резервы Венесуэлы
Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес потребовала от Банка Англии вернуть золотые резервы страны и поручила министерству иностранных дел и генеральной прокуратуре начать соответствующие действия. Об этом сообщил телеканал Venezolana de Television.
Родригес подчеркнула, что золотой запас, находящийся в Банке Англии, принадлежит венесуэльскому народу и должен быть возвращен на родину. По ее словам, требование о репатриации резервов поддержали политические силы страны в рамках соглашения между действующей Национальной ассамблеей и оппозиционным парламентом созыва 2015 г.
В хранилищах Банка Англии находится около 31 т венесуэльского золота, оценочная стоимость которого составляет $4,8 млрд. Спор о доступе к этим резервам обострился в 2018–2019 г., когда Великобритания, США и ряд других государств отказались признавать Николаса Мадуро законным президентом Венесуэлы.