Родригес потребовала от Банка Англии вернуть золотые резервы Венесуэлы

Родригес подчеркнула, что золотой запас, находящийся в Банке Англии, принадлежит венесуэльскому народу и должен быть возвращен на родину. По ее словам, требование о репатриации резервов поддержали политические силы страны в рамках соглашения между действующей Национальной ассамблеей и оппозиционным парламентом созыва 2015 г.