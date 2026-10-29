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В сторону Москвы и области летели более 600 беспилотников

Ксения Наумчик

С вечера 28 октября до утра 29 октября в направлении Московского региона летели 613 украинских беспилотников. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, налет БПЛА продолжался с 20:30 28 октября до 07:00 29 октября. Большую часть из них, как отметил Собянин, удалось нейтрализовать силами ПВО на дальних подступах к региону.

Всего над регионом был ликвидирован 231 беспилотник.

До этого Собянин сообщил, что с ночи 29 октября на подлете к Москве сбили 119 БПЛА. О первых десяти он уведомил в 00:09 мск. Вечером 28 октября столичный мэр сообщил о 47 ликвидированных дронах в небе над Москвой. Налет БПЛА начался с 22:46 мск.

В трех московских аэропортах – «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» (Раменское) – действовали временные ограничения на прием и выпуск судов. Сейчас аэропорты работают в штатном режиме.

За день 28 октября силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областями.

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