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«Гугл» выплатил 16,8 млрд рублей штрафов

Ксения Наумчик

Российское ООО «Гугл» выплатило почти 16,8 млрд руб. штрафов, присужденных в России американской Google LLC. Об этом заявил конкурсный управляющий российской компании Валерий Таляровский на заседании суда, передает «РИА Новости».

По его словам, к 20 сентября на расчетный счет ООО «Гугл» поступило более 16,7 млрд руб. Из этой суммы около 14,7 млрд руб. Федеральная служба судебных приставов списала в счет погашения штрафов, наложенных на головную компанию Google.

Еще более 2,1 млрд руб. приставы взыскали с должников российского ООО «Гугл» по исполнительным документам в пользу компании. Эти средства также направили на погашение штрафов американской корпорации. В результате общая сумма выплат достигла почти 16,8 млрд руб.

Всего за время конкурсного производства в конкурсную массу ООО «Гугл» поступило более 18,8 млрд руб., уточнил Таляровский.

Оставшиеся средства использовали, в частности, для погашения текущих требований Федеральной налоговой службы (ФНС) и выплаты задолженности по зарплате бывшим сотрудникам компании. На оплату труда работников направили более 400 млн руб.

Google неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения, в том числе за неудаление информации, распространение которой в России запрещено. 7 октября Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google LLC по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение ограничения доступа к информации) на 3,8 млн руб.

18 августа суд оштрафовал Google на 3,8 млн руб. по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. 12 августа Таганский райсуд оштрафовал компанию за отказ удалить запрещенные приложения из Google Play. В отношении компании были составлены два административных протокола, по каждому эпизоду суд назначил штраф в размере 3,8 млн руб., что в сумме составило 7,6 млн руб.

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