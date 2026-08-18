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Суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн рублей

Сергей Пахомов

Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google LLC на 3,8 млн руб. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Как говорится в сообщении, такое решение суд принял в связи с тем, что компания совершила административное правонарушение по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение ограничения доступа к информации).

Это не первый раз, когда суд привлекает Google к административной ответственности. 12 августа Таганский райсуд оштрафовал компанию за отказ удалить запрещенные приложения из Google Play. В отношении компании были составлены два административных протокола, по каждому эпизоду суд назначил штраф в размере 3,8 млн руб., что в сумме составило 7,6 млн руб.

27 апреля суд оштрафовал компанию на 19 млн руб. 19 марта суд постановил взыскать с Google 50 000 руб. за нарушение российского законодательства в области персональных данных. 10 марта Таганский суд оштрафовал Google на 11,4 млн руб. за неудаление запрещенного контента. Компанию привлекли к административной ответственности по трем эпизодам.

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