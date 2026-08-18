Суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн рублей

Это не первый раз, когда суд привлекает Google к административной ответственности. 12 августа Таганский райсуд оштрафовал компанию за отказ удалить запрещенные приложения из Google Play. В отношении компании были составлены два административных протокола, по каждому эпизоду суд назначил штраф в размере 3,8 млн руб., что в сумме составило 7,6 млн руб.