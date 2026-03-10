Суд оштрафовал Google на 11,4 млн рублей за неудаленный запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC еще на 11,4 млн руб. за неудаление запрещенного контента, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.
Компанию привлекли к административной ответственности за три эпизода нарушения ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы, если она подлежит удалению). За каждый из эпизодов назначили штраф в размере 3,8 млн руб.
19 декабря 2025 г. Таганский районный суд привлек Google LLC к административной ответственности по той же статье и назначил штрафы в размере 15,2 млн руб. за четыре нарушения.
18 февраля Верховный суд России отказался пересматривать решения нижестоящих инстанций, признавших требования российских телеканалов к ООО «Гугл» на сумму более 91,5 квинтлн руб. (число с 20 нулями) текущими. Это означает, что данные требования будут удовлетворяться в приоритетном порядке перед другими обязательствами компании, включенными в реестр требований кредиторов.