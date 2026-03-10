Газета
Технологии

Суд оштрафовал Google на 11,4 млн рублей за неудаленный запрещенный контент

Ведомости

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC еще на 11,4 млн руб. за неудаление запрещенного контента, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

Компанию привлекли к административной ответственности за три эпизода нарушения ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы, если она подлежит удалению). За каждый из эпизодов назначили штраф в размере 3,8 млн руб.

19 декабря 2025 г. Таганский районный суд привлек Google LLC к административной ответственности по той же статье и назначил штрафы в размере 15,2 млн руб. за четыре нарушения.

18 февраля Верховный суд России отказался пересматривать решения нижестоящих инстанций, признавших требования российских телеканалов к ООО «Гугл» на сумму более 91,5 квинтлн руб. (число с 20 нулями) текущими. Это означает, что данные требования будут удовлетворяться в приоритетном порядке перед другими обязательствами компании, включенными в реестр требований кредиторов.

