Суд оштрафовал Google на 11,4 млн рублей за неудаленный запрещенный контент

Компанию привлекли к административной ответственности за три эпизода нарушения ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем информационного ресурса в интернете информации или интернет-страницы, если она подлежит удалению). За каждый из эпизодов назначили штраф в размере 3,8 млн руб.