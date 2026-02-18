Верховный суд РФ согласился с требованиями к Google на 91,5 квинтлн рублей

В марте 2025 г. «Известия» со ссылкой на Роскомнадзор писали, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с ООО «Гугл» 13,4 млрд руб. с 2021 г. Общая сумма взысканий, наложенных на Google, составляет 32,8 млрд руб. На тот момент из них не было оплачено 19,5 млрд руб.