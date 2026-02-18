Верховный суд РФ согласился с требованиями к Google на 91,5 квинтлн рублей
Верховный суд России отказался пересматривать решения нижестоящих инстанций, признавших требования российских телеканалов к ООО «Гугл» на сумму более 91,5 квинтлн руб. (число с 20 нулями) текущими. Это означает, что данные требования будут удовлетворяться в приоритетном порядке перед другими обязательствами компании, включенными в реестр требований кредиторов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.
Судья ВС РФ Сергей Самуйлов, рассмотрев кассационную жалобу материнской компании Google International LLC, не нашел оснований для передачи дела в Судебную коллегию по экономическим спорам.
Требования 13 телеканалов и трех других медиа к российской «дочке» Google возникли из-за неисполнения судебных решений о разблокировке их YouTube-каналов. Суды взыскали с ответчиков судебную неустойку, которая увеличивалась в геометрической прогрессии, пока не достигла фиксированной суммы.
В марте 2025 г. «Известия» со ссылкой на Роскомнадзор писали, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с ООО «Гугл» 13,4 млрд руб. с 2021 г. Общая сумма взысканий, наложенных на Google, составляет 32,8 млрд руб. На тот момент из них не было оплачено 19,5 млрд руб.