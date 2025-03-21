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ФССП взыскала с Google 13 млрд рублей штрафов с 2021 года

Ведомости

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с ООО «Гугл» (российская дочерняя компания Google) 13,4 млрд руб. с 2021 г. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Роскомнадзор.

По данным ведомства, общая сумма взысканий, наложенных на Google, составляет 32,8 млрд руб. Из них не оплачено 19,5 млрд руб. Так, два оборотных штрафа, назначенных в 2021 и 2023 гг., служба взыскала в полном объеме: свыше 7,2 млрд руб. и более 4,6 млрд руб. соответственно. Из штрафа в размере более 21 млрд руб., назначенного в 2022 г., взыскано свыше 1,5 млрд руб.

Добровольно компания оплатила штрафы только на 6 млн руб. в 2021 г. и 6 млн руб. в 2022 г., уточнили в Роскомнадзоре.

17 марта конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский сообщил, что задолженность компании перед российскими телеканалами, включенная в реестр текущих требований по делу о банкротстве, составляет свыше 91,5 квинтиллиона (число с 20 нулями) руб. Основанием для них стали судебные решения, которые обязывают Google разблокировать YouTube-каналы российских медиакомпаний. За неисполнение суды назначили неустойку (астрент), которая росла в геометрической прогрессии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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