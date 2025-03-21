ФССП взыскала с Google 13 млрд рублей штрафов с 2021 года

По данным ведомства, общая сумма взысканий, наложенных на Google, составляет 32,8 млрд руб. Из них не оплачено 19,5 млрд руб. Так, два оборотных штрафа, назначенных в 2021 и 2023 гг., служба взыскала в полном объеме: свыше 7,2 млрд руб. и более 4,6 млрд руб. соответственно. Из штрафа в размере более 21 млрд руб., назначенного в 2022 г., взыскано свыше 1,5 млрд руб.