ФССП взыскала с Google 13 млрд рублей штрафов с 2021 года
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с ООО «Гугл» (российская дочерняя компания Google) 13,4 млрд руб. с 2021 г. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Роскомнадзор.
По данным ведомства, общая сумма взысканий, наложенных на Google, составляет 32,8 млрд руб. Из них не оплачено 19,5 млрд руб. Так, два оборотных штрафа, назначенных в 2021 и 2023 гг., служба взыскала в полном объеме: свыше 7,2 млрд руб. и более 4,6 млрд руб. соответственно. Из штрафа в размере более 21 млрд руб., назначенного в 2022 г., взыскано свыше 1,5 млрд руб.
Добровольно компания оплатила штрафы только на 6 млн руб. в 2021 г. и 6 млн руб. в 2022 г., уточнили в Роскомнадзоре.
17 марта конкурсный управляющий ООО «Гугл» Валерий Таляровский сообщил, что задолженность компании перед российскими телеканалами, включенная в реестр текущих требований по делу о банкротстве, составляет свыше 91,5 квинтиллиона (число с 20 нулями) руб. Основанием для них стали судебные решения, которые обязывают Google разблокировать YouTube-каналы российских медиакомпаний. За неисполнение суды назначили неустойку (астрент), которая росла в геометрической прогрессии.