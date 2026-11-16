Власти концептуально согласовали реформу территориального планирования

Власти концептуально согласовали реформу территориального планированияМинстрой предлагает прописать новый механизм мастер-планов в законопроекте ко второму чтению
Минстрой подготовил проект поправок в Градостроительный кодекс, вводящий в правовое поле мастер-планы развития территорий. Это новый документ стратегического территориального планирования, который регионы будут разрабатывать на 6–12 лет – он объединит генплан и стратегию социально-экономического развития регионов, упразднив их подготовку в дальнейшем. В документе описывается механизм согласования и изменения мастер-плана, а также вводятся особенности его подготовки для городов федерального значения.
Проект поправок доработан по замечаниям федеральных органов исполнительной власти (ФОИВов) и государственно-правового управления (ГПУ) президента, знают два источника, знакомых с обсуждением. Представитель Минстроя сообщил «Ведомостям», что ГПУ президента поддерживает проект поправок – «принципиальных возражений правового характера не имеется», однако отдельные вопросы по тексту еще прорабатываются. Министерство ожидает, что закон будет принят до конца I квартала 2027 г. Поправки планируется оформить ко второму чтению уже принятого в 2024 г. законопроекта о реконструкции и капремонте действующих линейных объектов.